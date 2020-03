Bei einem Unfall am Samstag (14.3.), um 22.15 Uhr, kam auf der A45 Richtung Oberhausen ein Auto ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Zwei Insassen wurden schwer verletzt. Erfreulicherweise funktionierte die Rettungsgasse. Um das Fahrzeug hatten sich zudem bereits mehrere Ersthelfer gesammelt, die sich vorbildlich um die beiden schwer Verletzten kümmerten. Der Rettungsdienst übernahm und transportierte sie in Krankenhäuser. Die Feuerwehr sicherte weiterhin die Unfallstelle ab. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. An diesem Einsatz waren 16 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.