Polizisten der Fahrradstaffel haben gestern Abend (23. Januar) nach einem versuchten Raub in der Dortmunder Innenstadt drei Tatverdächtige festgenommen.

Erst hörten die Beamten an einer Fußgängerüberführung an den Bahnschienen entlang der Sonnenstraße Hilferufe. Kurz darauf liefen ihnen auf der Hollestraße drei

junge Männer entgegen, die sie festhielten. An der Überführung zur Alexanderstraße trafen die Polizisten auf den Mann, der um Hilfe gerufen hatte.

Mit Reizgas besprüht

Seinen Angaben zufolge hatte er den Übergang von der Hollestraße aus in Richtung Sonnenstraße mit seinem Rad überquert, als ihm an der Treppe das Trio entgegen kam und ein junger Mann ihn plötzlich mit Reizgas besprühte. Dieser habe einen anderen aufgefordert, dem Dortmunder Geld abzunehmen.

Weil sich der 59-jährige Dortmunder nicht habe einschüchtern lassen, seien die Heranwachsenden zur Hollestraße geflohen.

Unterstützungskräfte brachten die 16-, 17- und 18-jährigen Dortmunder spanischer

Nationalität ins Gewahrsam. Alle drei erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes.