In einer Stadtbahn in Dortmund zerstörte ein Mann vermutlich an einem Abend der vergangenen Woche an der Haltestelle Burgholzstraße eine Glasscheibe in der U42, sodass Splitter auch in einen Kinderwagen flogen.

Ein in einem sozialen Netzwerk am Sonntag, 17. Oktober veröffentlichter Videofilm zeigt die Tat und lässt laut Polizei den Schluss zu, dass Splitter ein Baby verletzten.

Niemand rief die Polizei

Der in dem Videofilm erkennbare Tatverdächtige ist der Polizei bekannt. Bei ihm handelt es sich um einen 36-jährigen Dortmunder.

Die Dortmunder Kriminalpolizei sucht jetzt weitere Zeugen aus der Stadtbahn und die Eltern des Babys. Zwar beobachteten mehrere Personen die Tat in der Stadtbahn, jedoch verständigte niemand den Polizei-Notruf 110. Demnach konnte die Polizei niemanden befragen und keine Personalien aufnehmen.

Weitere Zeugen werden gesucht

Die Polizei bittet Zeugen und die Eltern des Babys um einen Anruf bei der Kriminalwache unter Tel.: 132 7441.