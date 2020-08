Schwere Verletzungen erlitt heute morgen eine Fußgängerin bei Verkehrsunfall in der Dortmunder Innenstadt. Sie ist gegen 5 Uhr im Bereich Kleppingstraße/Viktoriastraße von einem Kleintransporter

erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 50-jähriger Dortmunder mit seinemKleintransporter auf der Kleppingstraße in Richtung Norden unterwegs. Als er nach links in die Viktoriastraße abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die 21-Jährige Dortmunderin. Das

Fahrzeug erfasste die junge Frau. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.