Die Anmeldezahlen für die Grundschulen liegen nun vor: Zum neuen Schuljahr 2020/21 beginnt voraussichtlich für 5.277 Kinder das Schulleben. Jugend- und Schuldezernentin Daniela Schneckenburger stellte die Zahlen dem Verwaltungsvorstand vor.



Zum Schuljahr 2020/21 wird jede Grundschule in Dortmund mindestens eine Eingangsklasse bilden. Einige Grundschulen können nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Kindern, die an ihrer Wunschschule keinen Platz erhalten können, wurde eine Alternative in der Nähe ihres Wohnortes geboten. Wo es räumlich möglich ist, werden an einigen stark nachgefragten Grundschulen zusätzliche Eingangsklassen gebildet. Auf dem Gelände der Schragmüller-Grundschule in Mengede wird zum nächsten Schuljahr eine mobile Raumeinheit aufgestellt. Mobile Klassenzimmer, die an anderen Schulen bereits standen, werden weiterhin genutzt. Um Nachfrage und Angebot langfristig in Deckung zu bringen, plant die Stadt den Bau neuer Grundschulen sowie die Erweiterung bestehender Schulen. Erfahrungsgemäß werden sich die Anmeldezahlen bis zum neuen Schuljahr, besonders in der Nordstadt, noch verändern.