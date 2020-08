Nach dem Ende der Sommerpause startet das domicil in Dortmund am 4. September 2020 in die neue Konzertsaison. Natürlich auch hier unter den speziellen Bedingungen der Corona-Pandemie, mit Hygienekonzept, verringerter Platzanzahl und weiteren Besonderheiten in Ablauf und bei den Veranstaltungsformaten.

Angepasste Programmstruktur



Die gewohnte Programmstruktur wurde den neuen Anforderungen angepasst: So bleibt der kleine Club als Veranstaltungsraum weiterhin tabu, alle Veranstaltungen finden ausnahmslos im großen Konzertsaal statt. Beliebte Veranstaltungsreihen wie die Monday Night Session oder die diversen Tanzparties müssen aus Hygieneschutzgründen bis auf weiteres ausfallen.

Andere Reihen werden jedoch fortgeführt oder modifiziert und auch neue Reihen gestartet. So wird das World Music Meeting von einer offenen Session zu einem unterkulturellen Gesprächskonzert mit interessanten Gästen weiterentwickelt, das Musikerinnenkollektiv Peng! mit Sitz in Essen kuratiert eine neue eigene Reihe mit spannenden Acts, das JazzLab wird fortgesetzt mit neuen Experimenten aus der Jungen Jazzakademie und weitere Kuratorenreihen sind in Vorbereitung. Mit den KuratorInnen wird gezielt die regionale Szene unterstützt, finanziert über eine Konzeptförderung des Landes NRW.

Eine weiteres neues Projekt betrifft eine Kooperationsförderung des Landes NRW zwischen dem domicil und der Dortmunder Musikschule als kommunaler Einrichtung, hier speziell der Glen Buschmann Jazzakademie. In diesem Rahmen wird es Workshops mit Präsentationskonzerten geben sowie ein Jugendjazzfestival im Corona-Modus modellhaft konzipiert.

Darüber hinaus bietet das domicil wieder Live-Jazz im Rahmen der Museumsnacht, eine erste Kooperation mit der Reihe Tatort Jazz aus Bochum/Witten, am so 13.9. einen letztes Open-Air-Event des domicil mit Wildes Holz im Westfalenpark und natürlich weitere Konzerte mit Jazz und kreativer Musik.

Erprobtes Hygienekonzept

Das Hygienekonzept im domicil wurde bereits im Juni und Juli mit einigen Testkonzerten erfolgreich erprobt und weiter angepasst. Es sieht u.a. vor das Tragen eines Mund-Nasenschutzes beim Betreten und Bewegen im domicil für alle Personen. Der Schutz kann beim Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden und natürlich während des Konzertes. Es gibt keine Konzertpause, das Verlassen des Saales erfolgt koordiniert über den eigentlichen Fluchtweg des Westfalenhauses. Hier steht ausreichend Platz zur Verfügung. Die gastronomische Versorgung ist gewährleistet. Desinfektionsmittelspender stehen zur Verfügung, ebenso ausreichend große Wartebereiche an neuralgischen Punkten wie z.B. am Einlass oder an der Getränketheke.

Die Reihenbestuhlung im Konzertsaal arbeitet mit besonderer platzgenauer Kontaktdatennachverfolgung und gewährleistet dabei weiterhin vergrösserte Abstände zum einen zwischen den Reihen und zum anderen zwischen einzelnen Kontaktgruppen, deren Größe bis maximal 10 Personen reichen kann. Tickets können über den Online-Shop des domicil in der gewünschten Kontaktgruppengröße in der entsprechenden Kategorie von Einzel- bis Gruppenticket direkt gebucht werden.

Gut zu wissen: Die Lüftungsanlagen im domicil arbeiten nur mit Frischluftzufuhr, also ohne Umluftanteil.

Die besonderen Schutzregeln und Konzepte stehen unter Vorbehalt etwaiger behördlicher Änderungen zum Beispiel der Coronaschutzverordnung NRW.

Änderungen beim Ticketing



Der Konzertsaal ist ausschließlich bestuhlt. Das Ticketing läuft über einen Saalplan, über den sich nummerierte und personalisierte Platzkarten direkt buchen lassen. Auch bei Veranstaltungen mit freiem Eintritt werden über den Online-Ticketshop des domicil kostenlos Zugangstickets angeboten.

Generell wird aus Hygienegründen die Nutzung des Vorverkaufs dringend empfohlen, dennoch wird für spontane Gäste und "Notfälle" immer auch eine Abendkasse zur Verfügung stehen. Es wird jedoch dazu geraten, dies wenn immer es geht zu vermeiden.

Programmvorschau Herbst



Fr 04.09.2020, 20:00 Uhr - Tatort Jazz: U.K. Quartett

Mi 09.09.2020, 20:00 Uhr - Jazzlab: Junge Jazzakademie

So 13.09.2020, 15:00 Uhr - Westfalenpark Open-Air: 7. DiS# - Tanzorchester Paschulke

So 13.09.2020, 19:00 Uhr - Westfalenpark Open Air: Wildes Holz

Di 15.09.2020, 19:00 Uhr - Online Musik-Stammtisch digital: Neue Musikkonzepte in der Corona-Pandemie

Mi 16.09.2020, 20:00 Uhr - World Music Meeting & Talk: Utku Yurttas

Do 17.09.2020, 20:00 Uhr - Umland Expo: Meat.Karaoke.Quality.Time / Hampelstern Terzett

Fr 18.09.2020, 20:00 Uhr - Nils Wogram Root 70

So 20.09.2020, 18:30 Uhr - Museumsnacht: The History of Bebop

So 20.09.2020, 20:00 Uhr - Museumsnacht: Best of Antonio Carlos Jobim

So 20.09.2020, 21:30 Uhr - Museumsnacht: A Tribute to Bill Evans & Thelonius Monk

So 20.09.2020, 23:00 Uhr - Museumsnacht: Round Midnight - The American Song Book

Mo 21.09.2020, 20:00 Uhr - Play Your Own Thing (Konzeptsession)

Di 22.09.2020, 20:00 Uhr - Broom Bezzums

Sa 26.09.2020, 20:00 Uhr - Peng! kuratiert

Fr 2.10.2020, 20:00 Uhr - Dortmunder Integratives Soundfestival

Sa 3.10.2020, 20:00 Uhr - Johanna Summer: Schumann Kaleidoskop

Sa 24.10.2020, 20:00 Uhr - Aki Rissanen Trio (FIN)

Weitere Programminformationen, Tickets etc. unter www.domicil-dortmund.de

Die JAZZBAR im domicil hat bis auf weiteres immer Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet (bis ca 24 Uhr und nach Bedarf). Hier gibt es regelmässigen DJ Bar Sessions u.a. mit DJ Dash und vielen anderen.