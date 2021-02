Ausgezeichnet werden Projekte und Persönlichkeiten, die sich für mehr Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Noch bis zum 7. Februar kann man online unter www.impact-of-diversity.com abstimmen, am 4. März wird der Preis verliehen.



Nominiert ist das Dortmunder Soziokulturzentrum in der Sparte "Glorious Award" für sein Online-Programm "Keuninghaus to Go" auf YouTube. Während der Corona-Zeit bietet das Haus hier Talk-Formate, Do-It-Yourself-Kurse, mehrsprachige Geschichten und Märchen aus aller Welt sowie Corona-Informationen für Kinder und Eltern. Zu den 10 weiteren Anwärtern aus Medien, Journalismus, Kommunikation und Werbung gehören u.a. die Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi oder eine Microsoft-Werbekampagne. Das Keuninghaus ist das größte und spartenreichste Kultur- und Soziokulturzentrum seiner Art in NRW.