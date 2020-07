Mit zwei Echo-Jazz-Preisträgern setzt das domicil seine Reihe bei den Park Sessions im Westfalenpark fort. Am Donnerstag 30.7. um 20 h gastieren die beiden Jazz-Stars Nils Wülker und Arne Jansen mit ihrem mit „The Art of the Duo“ betitelten Programm live auf der sommerlichen und sehr stimmungsvollen kleinen Open-Air-Bühne.

Jazz und Arrangements mit Musik von Björk über Radiohead bis Beck



Der Trompeter und der Gitarrist, beide Echo-Preisträger, kennen und schätzen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Wer sie gemeinsam in der großen Band z.B. von Nils Wülker erlebt hat, kennt die faszinierende und gleichwohl spielerische Ernsthaftigkeit, die von diesen beiden so unterschiedlichen Instrumentalisten ausgeht. Virtuos wird zwischen träumerischen und funkigen Klängen gewechselt.

Akustisch und elektronisch



Dabei sorgt elektronische Unterstützung in Form von Loops und Delay-Effekten für den zusätzlichen Kick. Was nicht bedeutet, dass sie nicht auch mal ganz akustisch nur mit Akustik-Gitarre und Flügelhorn spielen. Sie präsentieren eigene Songs, aber auch Coverversionen aus dem breiten Spektrum der Popmusik: Lieblingsstücke z.B. von Neneh Cherry, Nine Inch Nails, Johnny Cash, The Blue Nile, Radiohead, Björk, Beck oder Massive Attack.

Ort: Open Air Bühne im Westfalenpark / Eingang Blütengärten

Tickets im VVK auf der Webseite des domicil, die Abendkasse öffnet ab 19 h.

Die Veranstaltungen werden gemäß der Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und den allgemeinen Hygienebestimmungen durchgeführt.

Nur Sitzplätze (auch Liegestühle und Logen für bis zu 10 Personen), verpflichtende Erfassung der Kontaktdaten, Einhaltung der Mindestabstandsregeln. Keine Konzertpause.

Mund-Nase-Schutz bitte mitbringen (nicht nötig am Platz) und Husten- und Nies-Etikette beachten.