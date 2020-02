Eine Riesenparty in allen Räumen im FZW verspricht die Dortmunder Familiendisko am Sonntag, 23. Februar, von 13 bis 18 Uhr und dazu ein besonderes Programm zum Kinderkarneval.

Das Kinderprinzenpaar der Stadt, der tanzende Elefanten, Garde-, Showtänzer und ein Solomariechen aus den Dortmunder Karnevalsvereinen sind auf der Bühne zu sehen. Jedes kostümierte Kind bekommt am Eingang ein Los für die Verlosung von fünf Riesen-Plüschtieren.

Hits in kinderfeundlicher Lautstärke

In der großen Halle des FZW an der Ritterstraße laufen bei kinderfreundlicher Lautstärke Charts & Klassiker der 90er bis heute und natürlich auch Karnevals-Lieder. Aus dem Dortmunder Tanzclub sorgt Kinder- und Jugendtrainerin Tanja Bracht für viel Aktion bei den jungen Gästen. Eine Modern- und eine Musical-Formation, die sie trainiert, zeigt im FZW Tänze zu den Weltmeeren und zu „König der Löwen“. Für die ganz Kleinen gibt es einen Wickelraum. Karten gibt's im VVK gibt es auf Familiendisko und bei Spielwaren Lütgenau sowie im FZW.