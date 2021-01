Die Zusatzvereinbarung von Bund und Ländern zum Digitalpakt ermöglichte es nun 730 Anne-Frank-Gesamtschüler, die keine Geräte zum Lernen daheim hatten, mit IPads auszustatten. Außerdem konnte die Gesamtschule Dank einer Spende der Supermarktkette Aldi weitere 18 Schüler mit Laptops von Medion ausstatten.

Sofort am Montag vergangener Woche startete die Verteilung der digitalen Endgeräte an die Mädchen und Jungen. Um direkte Kontakte möglichst zu verhindern, wurden die Schüler einzeln mit ihren Eltern eingeladen, um zur verabredeten Zeit ihr Gerät in Empfang nehmen zu können. Dabei unterschrieben sie und mit ihren Eltern einen Leihvertrag, mit dem sie das Pad kostenlos nutzen können.

Schüler freuten sich



Die Tablets sollen den Schülern das Lernen auf Distanz ermöglichen: Sie können damit aktiv am Videounterricht teilnehmen, Lernprogramme nutzen sowie Materialien abrufen, bearbeiten und

versenden. „Ich finde es klasse, dass ich meine Ergebnisse direkt präsentieren kann“, findet Ali, ein Schüler des 9. Jahrgangs. „Auch Projekte kann man mit den IPads super umsetzen, wie zum Beispiel in Kunst oder Gesellschaftswissenschaften.“, ergänzt Laija. Josi, ebenfalls aus der 9. Jahrgangsstufe, lobt die aktuelle Strukturierung des Onlineunterrichts in Form eines festen Stundenplans und die Umsetzung der Einzelstunden: „Dadurch, dass wir jetzt IPads haben, können wir Videokonferenzen machen, in denen man sich austauschen und gleichzeitig an dem Gerät an Aufgaben arbeiten kann. Dadurch verstehe ich jetzt Sachen, die mir vorher, als ich Aufgaben alleine machen musste, nicht klar waren.“

Lehrer und Schulleitung engagiert



Um den Schülern diese Teilhabe am digitalen Lernen zu ermöglichen, arbeiteten Lehrer und Schulleitung der Anne-Frank-Gesamtschule in den Ferien und der Zeit der Schulschließung daran, die IPads zu konfigurieren und einzurichten. „Wir werden uns stetig den neuen Anforderungen des digitalen Lernens stellen und uns in der Umsetzung von Inhalten und dem Umgang mit den Geräten fortbilden, damit wir und die Technik auf dem neusten Stand sind", berichtet eine Lehrerin, "so kann das Lernen auf Distanz ertragreich und gewinnbringend gestaltet werden.“