Der Treffpunkt Chancen-Café 103 überbrückt die Schließung am Borsigplatz mit Videos und Livestreams im Internet. Eben erst wurde mit „Namaste 103“ ein neues interkulturelles Veranstaltungsprogramm gestartet, da kam der zweite Lockdown. „Wir haben das kommen sehen“, sagt Marlene Bambury Paul, die im Küchenbereich das Sagen hat. „Aber es hat uns dann doch wieder hart getroffen.“



Es geht um Austausch und Kommunikation in der 103. Im Sommer hatte das Chancen-Café in der Oesterholzstraße 103 seine Aktivitäten nach draußen verlegt, ins Freie, "wo die Aerosole schnell verfliegen." "Laden zu – wir gehen auf Sendung" heißt jetzt die Devise beim Nordstadt Session Livestream freitags auf Facebook: https://www.facebook.com/watch/ChancenRaum103/.