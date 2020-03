Seine 'Alles oder Dich' - Frühjahrs-Tournee verschiebt Roland Kaiser von März auf Mai 2020. Aufgrund der aktuellen Auflagen in Bundesländern, deren Behörden Veranstaltungen über 1.000 Besucher aussetzen, werden die für vom 13. März bis 5. April geplanten Konzerttermine der Tournee auf einen späteren Zeitraum verschoben.

Der Ersatztermin für Dortmund steht bereits fest:10. Mai 2020, Dortmund , verlegt vom 5. April. Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Alle Sommer-Open Air Termine inklusive der Kaisermania sowie die „Alles oder Dich“ Herbsttermine bleiben bestehen.

„Meine Band und ich bedauern es sehr, dass unsere „Alles oder Dich“-Tournee nicht wie geplant an diesem Freitag starten kann. Ich wünsche mir, dass alle Fans, trotz verständlicher Enttäuschung, diese wichtige Entscheidung der Bundesländer und zugehörigen Ämter akzeptieren und unterstützen, so wie meine Band und ich dies vollumfänglich tun. Umso mehr macht es mich glücklich, dass wir bereits jetzt in der Lage sind, die Ersatztermine für meine Frühjahrs-Tournee bekannt zu geben. Wir sehen uns ganz bald,“ sagt Roland Kaiser.