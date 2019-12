Alle Jahre wieder knallen in der Großmarktschänke, Heiliger Weg 60g, am 1. Weihnachtsfeiertag die Korken. Auf zwei Floors und einem extra-festlichen DJ-Aufgebot gibt es eine musikalische Bescherung unter glitzernden Diskokugeln:

Auf dem „Pink Floor“ sind Rosa und Peesen von Funk Fatal mit 60s Soul, 70s Funk und Classics am Start. Auch Kleppo und Der Wolf schneien rein und lassen auf dem „Red Floor“ 90s Hip Hop, Big Beats und 80s Disco auf die Tanzteppiche rieseln. Ab 23 Uhr, freier Eintritt bis 23.30 Uhr, danach 7 Euro.