Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium gibt es in jedem Jahr einen Tag der offenen Tür, der mithilfe von Schüler*innen und dem Kollegium sehr lebendig gestaltet wird, und der das soziale Lernen und das Einstehen für Vielfalt und Toleranz als zentrale Säulen des KKGs erlebbar macht. Leider musste dieser Tag in diesem Herbst aufgrund der aktuellen Einschränkungen entfallen.

Doch für Eltern und Kinder gibt es trotzdem vielfältige Angebote, um mit dem KKG in Kontakt zu kommen. Möglich gemacht hat das ein Team aus Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen, Lehrer*innen und Schulleitung. Entstanden ist durch dieses Engagement unter anderem ein aktueller, selbst gestalteter Film, in dem Schüler*innen durch ihre Schule führen und Einblicke in den Unterricht, den bilingualen Zweig, das Fächerangebot und die AGs geben.

Auf der Homepage www.kkg-do.de erhalten interessierte Eltern und Kinder zudem viele Informationsmöglichkeiten zum Schulleben am Käthe-Kollwitz-Gymnasium. So finden sie dort unter der Überschrift "Digitaler Tag der offenen Tür" Informationen zum Anmeldeverfahren, Fragen und Antworten rund um die Schule und anhand des genannten Films auch einen Einblick hinter die Schultüren.

Weitere Fragen beantwortet die Erprobungsstufenleitung Frau Kutschke (kut@kkg-do.eu) gemeinsam mit Frau Böhling (boeh@kkg-do.eu) wie bisher gerne per Email. Ein telefonisches Informationsangebot bieten sie ab dem 07. Januar 2021 unter der Telefonnummer 0177-6166114 montags bis freitags von 10:00-13:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) an.

Auf der Homepage gibt es zudem die Möglichkeit, sich für Videokonferenzen anzumelden, in welchen über die Erprobungsstufe und das bilinguale Angebot informiert wird.

So möchte das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Nähe schaffen, auch wenn im Moment vieles nur auf Distanz möglich ist