Nach langem Warten kann die Reihe „Kleiner Freitag“ im Dortmunder U jetzt fortgesetzt werden: Nachdem das U coronabedingt alle Veranstaltungen absagen musste, freut sich das Zentrum für Kunst und Kreativität, sein Programm zum zehnten Geburtstag wieder aufzunehmen. An jedem Donnerstagabend ab 19 Uhr gibt es Programm auf allen Ebenen.

Los geht es am Donnerstag, 16. Juli mit gleich drei Veranstaltungen: Im Kinosaal im U läuft ein Best-of studentischer Arbeiten zum Thema „Science Fiction“ aus dem Studiengang „Film und Sound“ der Fachhochschule. Zeitgleich findet ein Fitness-Training durch das gesamte Haus statt. Wer lieber im Freien ist, kann an einer abendlichen Erkundungstour durch das Unionviertel teilnehmen.

Eine Woche später am 23. Juli führt der Dortmunder Kunstverein ab 19 Uhr durch seine Ausstellung der Künstlerin Mary-Audrey Ramirez und zeigt anschließend im Kinosaal des U einen Spieldurchgang des bekannten Youtubers „TheRadBrad“ durch die Open-World-Ego-Shooter-Reihe „Far Cry 5“.

Bei einem Kunst-Training am 30. Juli in der Sammlungspräsentation des Museums Ostwall „Body & Soul. Denken. Fühlen. Zähneputzen“ erhalten Teilnehmer Einblick in die Gebärdensprache. Eine Anmeldung wird empfohlen an: kleinerfreitag@stadtdo.de.