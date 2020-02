Kunterbunte Einhörner, flatternde Vögel und mit Bonbon-Taschen behängte Zwerge zogen heute beim KInderkarnevalszug durch die Dortmunder Innenstadt. Bei frühlingshaften Temperaturen reichte das Kostüm, die dicken Jacken konnten Zuhause bleiben.

Schon bevor die Karnevalsvereine und Musikgruppen an der Reinoldikirche loszogen, tanzten kostümierte Kinder am Ostenhellweg. Kleine Mäuse, Superhelden, Polizisten und Indianer säumten den Weg, als der Umzug am Europabrunnen startete. Und die Mariechen tanzten über den Westenhellweg, während die Vereine und Jugendruppen die Zuschauer mit Kamelle versorgten.

Das KInderprinzenpaar Lucy I. und Connor I. winkten den vielen Karnevalsfans, die den Weg säumten. Hier eine Bildergalerie vom fröhlichen KInderkarneval heute in Dortmund.