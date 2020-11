Knapp 3.400 neue Studierendende hieß Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick jetzt an der Fachhochschule Dortmund (FH) willkommen. Erstmals fand die Erstsemesterbegrüßung rein digital statt. Insgesamt sind an der FH fast 15.000 Studierende eingeschrieben.



„Die Zeit ist eine besondere“, betonte Prof. Dr. Wilhelm Schwick in seiner Live-Ansprache, die mehr als 2.600 Nutzer auf den verschiedenen Kanälen vor den heimischen Bildschirm oder unterwegs am Smartphone verfolgten. Die Pandemie stelle die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Mit einem umfassenden Hygienekonzept könne die FH den Studierenden aber dennoch „in jedem Fachbereich eine Kombination aus digitaler Lehre und zugleich wichtigen Präsenzveranstaltungen gerade für Erstsemester anbieten“, sagte der Rektor. „Verlassen Sie sich drauf, dass die Fachhochschule und die Fachbereiche Sie adäquat ausbilden und auf das Berufsleben vorbereiten werden.“

Werbung für Wissenschaftsstandort



Wenige Tage vor der Amtsübergabe warb Dortmunds noch amtierender Oberbürgermeister Ullrich Sierau für den Wissenschaftsstandort Dortmund mit „hervorragenden Jobaussichten“ für die künftigen Absolventen. „Sie haben sich entschieden, hier an der Fachhochschule zu studieren, und ich kann Ihnen sagen: Das ist genau die richtige Entscheidung“, sagte Sierau.

Orientierung für Erstsemester



Für die neuen Studierenden im Studienjahr 2020 stand zunächst aber die Orientierung im Fokus. Nach 45 Minuten Live-Show ging es für die Erstsemester virtuell in den Fachbereichen weiter. Studierende beantworteten in Video-Chats Fragen zu Stundenplänen und Vorlesungen. Im interaktiven Online-Escape-Room konnten die Erstsemester gemeinsam und zugleich auf Distanz spielerisch ihre neue Fachhochschule erleben.