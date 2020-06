"Dortmund.Live" zeigt die Vielfalt, Kreativität und Besonderheiten der Stadt in einem 24-stündigen Livestream: Ausgehend von einem Studio im Dortmunder U präsentiert Moderator Matthias Bongard in jeweils 30 Minuten 48 Themen, Persönlichkeiten und Orte der Stadt. Kommen die Gäste nicht ins Studio, schaltet er zu einem der mobilen Teams, die die Themen jeweils vor Ort präsentieren. Als erster Gast eröffnet Oberbürgermeister Ullrich Sierau das digitale Festival Dortmund.Live am Samstag, 20. Juni um 12 Uhr vom Deusenberg aus.

Sonnenschutz, Regenmantel und Proviant braucht man bei diesem Festival nicht, denn die Besucher können bequem mit ihrem Laptop vom Sofa aus Dortmund neu entdecken. Die Nacht durchmachen ist allerdings erwünscht! Denn Dortmund.Live ist ein 24-stündiges digitales Festival, und das live sowie kostenfrei über das Internet gestreamt wird.

Live-Schalten aus Stadt und Welt



Passend für dieses Format sitzt Moderator Matthias Bongard in einem Studio im Dortmunder U, dem Zentrum für Kunst und Kreativität. Von hier aus behält er den Überblick über die Themen, die in den Programmbeiträgen vorgestellt werden, eingeteilt in sechs Rubriken: Familie & Kinder, Wissenschaft & Wirtschaft, Kunst & Kultur, Gastronomie & Nachtleben, Landmarken & Stadtteile, Sport & Aktionen. Die Gesprächspartner sitzen entweder im U-Studio oder werden live zugeschaltet. Es sind mehrere mobile Teams in der Stadt unterwegs, um an außergewöhnlichen Orten interessante Menschen zu treffen. Diese Beiträge fügen sich nahtlos in den 24-stündigen Livestream ein.

Programm mit Highlights



Sehenswert für Familien ist die Tiersprechstunde bei Nashorn Willi im Zoo, ein Fußballtraining mit BVB Maskottchen Emma oder zu späterer Stunde eine schaurig-schöne Taschenlampenführung im noch nicht wiedereröffneten Naturmuseum. Weitere Highlights sind ein Gespräch auf "Ruhrhochdeutsch" mit Ingo Appelt im Schalthaus, eine Tour durch die ansonsten nicht zugängliche Factory auf dem neuen Wilo-Park oder eine Yoga-Stunde im Grünen bei Sonnenaufgang. Das gesamte Programm wird am Donnerstag (18.6.) auf dortmund.live bekannt gegeben.

Start und Ziel mit OB Sierau



Gestartet wird Dortmund.Live Samstagmittag, 20. Juni um 12 Uhr mit Oberbürgermeister Ullrich Sierau. Sein Spaziergang auf dem Deusenberg im Dortmunder Norden fällt unter die Kategorie Landmarken & Stadtteile. "Dieser Ort ist ein sehr passender Ausgangspunkt für Dortmund.Live, denn er zeigt, wie nachhaltig wandelbar und modern Dortmund ist", so OB Sierau. "Es freut mich, dass ich von hier aus den Startschuss für das digitale Festival geben kann, das in diesen Zeiten neue Wege aufzeigt, da es sowohl in seiner Form eines 24-stündigen Livestreams als auch mit seinen facettenreichen Geschichten deutlich macht, wie zukunftsweisend, kreativ und mutig die Menschen hier sind." 24 Stunden später wird Sierau wiederum den Livestream von Dormund.Live beenden – diesmal vom Phoenix See aus und einem Blick in Zukunft der Stadt.

Dortmund.live entsteht in Zusammenarbeit der Veranstaltungsagentur Neovaude (als Initiatorin) mit der Dortmund-Agentur (Stadt Dortmund). Offizieller Partner des Projekts sind die Stadt Dortmund mit dem Dortmunder U und Dortmund Kreativ.