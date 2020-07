Eiskunstlauf in Perfektion, atemberaubende Kostüme und Bühnenbilder, dafür steht Holiday On Ice, die weltweit tourende Eisshow, die regelmäßig mehr als eine halbe Million Besucher begeistert. Das Unternehmen sagt geplante Vorführungen vom 22 bis 24. Januar 2021 wegen der Corona-Beschränkungen ab. Aktuell wird eine neue Show für die Saison 2021/2022 erarbeitet: Vom 17. bis zum 20. März 2022 wird Holiday On Ice mit sieben Shows in der Westfalenhalle gastieren.