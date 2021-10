Lange müssen die "Let's Dance"-Fans warten, denn die große Show mit der Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi musste wegen der Pandemie vom 26. November 2020 auf den November 2021 in der Westfalenhalle Dortmund verlegt werden. In einem Monat ist es soweit, am 14. November um 20 Uhr können Corona-Geimpfte, -Getestete und -Genesene die Live-Show erleben.

Das Tanz-Fieber kehrt zurück in Deutschlands Arenen mit den Promis Valentina Pahde und Luca Hänni sowie Regina Luca und Jesse Wijnans. Da die „Let’s Dance“ Live-Tour im letzten Jahr wegen der bekannten Situation gezwungenermaßen pausieren musste, freuen sich derzeit alle auf eine der emotionalsten Live-Shows des gesamten Jahres. Allein die Vorstellung, eine Konzert-Arena wieder von innen sehen und betreten zu dürfen, löst bei allen Beteiligten einen innerlichen Freudentanz aus.

Die beliebtesten Profi-Tanzpartner

Bei der kommenden Tour bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer neben der prominent besetzten Jury – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi – sowie Moderator Daniel Hartwich, auch die Highlights der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die beliebtesten Profi-Tanzpartnerinnen und Tanzpartner aus den letzten beiden TV-Staffeln 2020/2021 zu sehen.

Auch wenn die Tour erst in drei Wochen startet, können alle Fans sich auf dem neuen Info-portal unter Let's Dance Info-Portal über die Auflagen in ihrer Tourstadt informieren. Wenn eine personenbezogene Datenerhebung von Besucherinnen und Besuchern zwecks der Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten erfasst werden muss, dann kann jeder einzelne bereits durch eine gute Vorbereitung viel bewirken. Zuschauerinnen und Zuschauer können vorab einchecken über die Eventim Seite. Jede Mithilfe hilft Wartezeiten zu vermeiden.

2017 erste Let's Dance Live-Tour

2019 tourte Let's Dance erstmalig durch 17 Arenen in Deutschland und hinterließ ein begeistertes Publikum mit insgesamt 125.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im letzten Jahr musste der „Let’s Dance“ Live-Ableger wegen der bekannten Situation gezwungenermaßen leider pausieren.