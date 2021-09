Fabido als städtischer Träger der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege freut sich, auch in diesem Jahr vielen jungen Frauen und Männern die Ausbildung zu ermöglichen. Es werden in 89 der insgesamt 98 städtischen Tageseinrichtungen für Kinder junge Menschen zu ErzieherInnen ausgebildet.



Zudem konnte Fabido in diesem Jahr 70 Auszubildende übernehmen, die erfolgreich ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten ErzieherIn abgeschlossen haben. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr 70 neue KollegInnen das große Team zu bereichern. Uns ist es ein großes Anliegen, den BerufspraktikantInnen sowie den praxisintegrierten Auszubildenden gute berufliche Perspektiven nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zu bieten“ betonte Kunstleben.

Start in die Praxis

Für 40 BerufspraktikantInnen begann am 1. September das Anerkennungsjahr als abschließender Bestandteil ihrer Ausbildung zur ErzieherIn. Zusätzlich starteten in diesem Jahr 62 junge Menschen in die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zu ErzieherInnen, sechs mehr als im vergangenen Jahr. Die Anzahl der PIA-Plätze wird im kommenden Jahr auf 65 Plätze ausgeweitet. Bei dieser Ausbildungsform können nun langfristig ca. 195 Ausbildungsplätze angeboten werden.

Erstmals dualer Studiengang

Fabido bietet in diesem Jahr erstmalig einen dualen Studiengang an. Fünf Studierende werden 3,5 Jahre zum Bachelor of Arts -Soziale Arbeit- ausgebildet, vier Studierende im Bereich der Tageseinrichtungen und eine Studierende im Bereich Kindertagespflege. Darüber hinaus starteten eine junge Frau und ein junger Mann in den Wirtschaftsküchen ihre Ausbildung zur HauswirtschafterIn. Insgesamt stellt Fabido damit ein Kontingent von bis zu 245 Ausbildungsplätzen zur Verfügung.

Fachkräfte ausbilden

Neben den Auszubildenden nehmen in diesem Kindergartenjahr insgesamt 33 TeilnehmerInnen am Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis) teil. Außerdem führen zwölf PraktikantInnen der Fachhochschule (FOS) ihre Praxis in den städtischen Einrichtungen von Fabido durch.

Fabido als größter Träger von Kindertageseinrichtungen in Dortmund mit über 7.500 Plätzen verfolgt das Ziel, dem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken und ein größtmögliches Ausbildungsangebot umzusetzen, um die beruflichen Vorstellungen und Ziele junger, motivierter und engagierter Auszubildender mit ihren neuen Ideen und Anregungen zu verwirklichen.