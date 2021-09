Digital sind mehr als 2.800 Erstsemester in ihr Studium an der Fachhochschule (FH) Dortmund gestartet. Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick begrüßte die neuen Studierenden per Livestream.

Insgesamt sind derzeit fast 15.000 Studierende in den acht Fachbereichen an der FH eingeschrieben.

„Wir können uns wieder mehr Präsenzbetrieb leisten und darüber bin ich heilfroh“, betonte der Rektor in seiner Ansprache. Zwar finden auch im Wintersemester 2021/22 die Vorlesungen vorwiegend digital statt, doch Praxisseminare und Übungen mit bis zu 35 Personen sind unter 3G-Voraussetzungen wieder vor Ort möglich.

Sich weiterentwickeln



„Es geht beim Studium neben dem Lernen auch darum, sich selbst weiterzuentwickeln – inhaltlich wie persönlich“, sagte Prof. Dr. Wilhelm Schwick den gut 1.200 Erstsemestern, die dem Livestream folgten. Dafür seien persönliche Kontakte wichtig. Oberbürgermeister Thomas Westphal bestärkte die Erstsemester: „Mit der Entscheidung an der Fachhochschule zu studieren, haben Sie alles richtig gemacht“, sagt er live aus dem kleinen TV-Studio im Senatssaal der Hochschule. „Die FH ist ein starkes Stück Dortmund“, so Thomas Westphal mit Blick auf die Vielzahl gemeinsamer Projekte – sei es in der Kunst, der Architektur oder den Ingenieurswissenschaften, bei Themen der Digitalisierung oder des sozialen Zusammenhalts.

Virtuelle Beach-Party



Für die neuen Studierenden stand zunächst die Orientierung im Fokus. Nach 45 Minuten Live-Show mit unterhaltsamer Moderation von Poetry-Slammer Rainer Holl ging es für die Erstsemester digital in den Fachbereichen weiter. In virtuellen Welten waren erste Kontakte zu Mitstudierenden möglich. Trafen hier zwei Avatare aufeinander, begann ein Video-Chat. Vertreter*innen der Fachschaften mischten sich digital unter die Erstsemester und standen für Fragen zur Verfügung. Im interaktiven Online-Escape-Room konnten die Erstsemester gemeinsam und zugleich auf Distanz spielerisch die FH Dortmund erleben. Und auch den Abend sollte niemand allein verbringen. Eine virtuelle Beach-Party bot die Chance auf weiteres Kennenlernen. Dazu legten die DJs Prof. Dr. Ruth Kaesemann und Oliver Seifert, beide vom Fachbereich Maschinenbau, im Livestream auf.