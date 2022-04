Am 10. April 2022 um 15 Uhr wurde im Hotel Zweibrücker Hof in Herdecke eine Kunst-Auktion zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine eröffnet. Organisiert wurde die Auktion von der Dortmunder Künstlerin Patrycja Gonsior-Goemans die zudem auch zwei ihrer eigenen Bilder Spendete. Thomas Dröge ebenfalls ein Dortmunder Künstler machte sich als Auktionator richtig gut, mit viel Witz und sehr charmant brachte er fast alle Bilder an die Frau beziehungsweise an den Mann.

Ja ich habe mich nicht verschrieben es wurden wirklich fast alle Bilder versteigert. Sofort beim Ersten Bild von Ulla Kallert wurde geboten und so ging es Schlag auf Schlag weiter. So kamen die Bilder von den Künstlerinnen und Künstlern: Max Klemann, Katrin Rakus, Kamilla Czastka, Martina Wernicke Michaela Düllberg, Claudia König, Michal Wienand, Alfred Pendzialek, Karina Waniek, Fern Mehring und sogar von Günter Rückert auf die Bühne, wurden vorgestellt, angeboten und fanden fast alle ihren neuen Besitzer. Es waren sogar Interessenten aus der Schweiz dabei die auf ein Bild von Ivonne Wilken steigerten und es auch für 500,00 € erhielten. Das Kunstwerk von Igor Jablunowskij wurde sogar für 810,00 € versteigert. Ein Bild von Barbara Eva Giesbert, eine rote Amaryllis, gefiel mir persönlich sehr gut. Selbst nach der offiziellen Versteigerung wurden noch Bilder verkauft, ganz zum Schluss noch eines von der Bildhauerin Christa Bremer, die 2006 den Förderpreis der Christa-und-Enno-Springmann-Stiftung und 2011 den Kunstförder-Sonderpreis der Marianne-Ingenwerth-Stiftung in Essen bekam.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, Patrycja Gonsior-Goemans war zum Ende der Auktion sehr zufrieden mit dem Ergebnis, welches sich sehen lassen konnte. So kamen bei dieser Fantastischen Kunst-Auktion, zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine, 4610,00 € zusammen.