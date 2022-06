Kunstausstellung vom 01.70. 2022 bis 31.08.2022

FarbeFormInklusiv im Kulturzentrum Alten Schmiede

Hülshof 32 - 44369 Dortmund

Vernissage am Freitag 1.7.22 15-19 Uhr mit Live-Musik

Vier Künstlerinnen stellen gemeinsam mit dem Atelier Inklusiv aus!



Gisela Küppers Reitzki:

Die Natur und ihre Interpretation nehmen den größten Raum in meiner Malerei ein. Wesentlich sind Farbe und Gefühl." Gisela Küppers-Reitzki arbeitet seit 25 Jahren mit Öl und Acryl auf Leinwand.



Werk von: Gisela Küppers Reitzki

Susanne Schütz:

Zwischenmenschliche Beziehungen und Emotionen sind für meine Arbeiten charakteristisch, Intimität und Nähe zeichnen meine Portraits aus. Meine Bilder sind immer figurativ, oft surreal und voller Symbolik."

Werk von: Susanne Schütz

Babette Seim:

Von Beruf Grafikerin, malt Babette Seim Bilder als „Metamorphosen“. Sie oxidieren und manchmal rosten sie auch. Ihr zweites Steckenpferd sind Ton und Porzellan.

Werk von: Babette Seim

Yvonne Wilken:

Yvonne Wilken ist Dortmunder Künstlerin. Seit 40 Jahren arbeitet sie vor allem zu den Themen Landschaften, Hommagen und emotionale Situationen. Früher in Aquarell-Technik, seit 2014 in Acryl in expressiver Farbigkeit.

Werk von: Yvonne Wilken

Atelier Inklusiv:

Das „Atelier Inklusiv“ ermöglicht Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf, kunstschaffend zu sein. Die Ermöglichung von Teilhabe an der Kunstszene in professioneller Begleitung und das Etablieren von „Outsider Art“ als Sichtbarmachung neuer (Lebens-) Perspektiven sind dabei unsere zentralen Anliegen.

Atelier Inklusiv

Christopherus-Haus Integrationsfördergesellschaft gemeinnützige GmbH

Kieferstrasse 31 / 44225 Dortmund

Montags bis Freitags von 8°° – 12³° Uhr

Tel. 0231 / 86 42 43 28 ; 0231 / 86 42 43 29

Fax 0231 / 39 69 92 12

https://ch-ifg.de/atelier-inklusiv/