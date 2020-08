Welche Orte in der Dortmunder Nordstadt sind besonders sehenswert oder erlebnisreich? Mit welchen lässt sich vielleicht etwas Ungewöhnliches verbinden? Für ihren Foto-Wettbewerb „Nordwärts – im Rahmen der Nordstadt“ ruft die Fachhochschule Dortmund dazu auf, solche Orte zu fotografieren – und zwar durch einen speziellen Rahmen.

Ausgerichtet wird die Aktion von der „Hochschule vor Ort“ an der Bornstraße 142. Hier und am Grünen Salon am Nordmarkt 8 können Interessierte den Rahmen für die Fotos abholen, alternativ ist er im Internet zum Herunterladen und Ausdrucken verfügbar unter www.fh.do/imrahmen. Einsendeschluss für die digitalen Bilder per Mail an nordstadtprojekt@fh-dortmund.de ist am Montag, 31. August 2020.

Schönste Bilder werden ausgestellt



„Wer mitmachen möchte, aber den Rahmen nicht ausdrucken oder abholen kann, darf uns die Bilder auch ohne Rahmen zukommen lassen“, sagt Romina Maillaro, stellvertretende Teamleiterin der „Hochschule vor Ort“. Die schönsten Bilder werden ausgewählt und vom 14. bis 30. September 2020 in den Fenstern der Nordstadtgalerie an der Bornstraße 142 ausgehängt. Parallel gibt es eine digitale Ausstellung auf der Instagram-Seite: www.instagram.com/nordstadtgalerie

Mittsommer in Nordwärts



„Als Dankeschön haben wir neben der öffentlichen Präsentation eine kleine Aufmerksamkeit für die Teilnehmenden vorgesehen“, verrät Romina Maillaro.

Der Foto-Wettbewerb gehört zum Veranstaltungsprogramm „Mittsommer in Nordwärts“, das die Koordinierungsstelle „Nordwärts“ in Zusammenarbeit mit engagierten Akteuren aus dem Dortmunder Norden jährlich zusammenstellt.