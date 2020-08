Das Favoriten Festival 2020 findet wie geplant, aber entsprechend der Corona-Schutzverordnung, vom 10. bis 20. September im Depot, in der Werkhalle des Union-Gewerbe-Hofes sowie an weiteren Spielorten in Dortmund statt. Über 20 herausragende Produktionen aus der freien Szene Nordrhein-Westfalens werden gezeigt, vom Ausstellungs-Workshop und Performance über Theater und Tanz.



Der Vorverkauf für Tickets läuft unter www.favoriten-festival.de. Es gibt freien Eintritt für Empfänger von Sozialleistungen und Dortmund-Pass-Inhaber nach Verfügbarkeit. Mit einem Festival-Pass können sechs Tickets kombiniert werden- als Einzelperson für sechs Veranstaltungen oder unter mehreren Personen für eine oder mehrere Veranstaltungen aufgeteilt werden. Einige Vorstellungen sind davon ausgenommen:

Love me harder von chicks* - freies Performancekollektiv im domicil am Freitag, 11. September um 21 Uhr und Samstag, 12. Oktober, um 21.30 Uhr,

Wohnungsbesichtigung von Philine Velhagen am Freitag, 11. September, und Sonntag, 13. September, um 19.30 Uhr, Samstag, 12. September, 21,30 Uhr in der Gartenstadt und

Oberhausener Arbeitslosenballett Donnerstag und Freitag, 16./17. September, um 17 Uhr, SA/SO (19./20.9.) 16 Uhr in Läden neben der Petrikirche von Thomas Lehmen.

Das Dortmunder Transnationale Ensemble Labsa zeigt seine "Work in Progress"- Performance unter dem Titel "Schlaflabor"

am Freitag, 17. September, und Samstag, 18. September, um 19 Uhr

und am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr

jeweils in der Werkhalle, Huckarder Straße 10-12.

Parallel zu "Favoriten" läuft ab Donnerstag, 16. September, im Roxy-Kino an der Münsterstraße um jeweils 16.30 Uhr und im Keuning-Haus an der Leopoldstraße eine Mischung aus Film, Lesung und Literatur unter dem Titel Masallah- ein Wort, das über die Jugendkultur in den Sprachgebrauch gelangt ist- und unter anderem soviel wie gut gelungen oder gut gemacht bedeutet.