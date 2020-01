Das domicil in Dortmund startet mit einer Reihe von hochkarätigen und stilistisch höchst unterschiedlichen Konzerten im Januar ins neue Jahr. Im Forum für Jazz & Creative Music in der Dortmunder Innenstadt gastieren unter anderem die folgenden Künstler:

Fr 10.01 – Vadim Neselevskyi / Oleg Senzow / Serhij Zhadan

Das Literaturhaus Dortmund präsentiert ein ukrainisches Kulturglanzlicht mit Oleg Senzow, Serhij Zhadan und dem Jazz-Pianisten Vadim Neselovskyi. Veranstalter: Literaturhaus Dortmund, 20 h,

Sa 11.01 – Himoya

Das junge Kölner Kollektiv Himoya balanciert zwischen Jazz und elektronischen Popmusik und einem klanglichem Mix aus Synth-Rock, Singer-Songwriter und Vocal-Jazz | Julia Ehninger voc, Jonathan Hofmeister synth, Nicolai Amrehn bass, Jeroen Truyen drums , 20 h

Mi 15.01 – World Music Meeting

Die monatliche Weltmusik-Session plus Opener Band mit Kurator Andreas Heuser, 20 h, Eintritt frei

Do 16.01 – The Dorf

Das 25-köpfige Avantgarde-Hausorchester des domicil mit monatlichem Werkstattkonzert unter der Leitung von Jan Klare, 20 h, Eintritt frei

Fr 17.01 – Maciej Obara Quartet

Der polnische Saxofonist und langjähriger Sideman von Thomasz Stanko gilt als eines der größten Talente des aktuellen europäischen Jazz. Kraftvolle Improvi-sationen in spielerischer Leichtigkeit und lyrischer Tiefe und polnisch-nordischem Line-Up | Maciej Obara sax, Dominik Wania p, Ole Morten Vaagan b, Gard Nilssen dr, 20 h

So 19.01 – SOUNDZZ Familienkonzert: Kairos Trio

Jazz Crossover für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Mit Johannes Maas, Veit Steinmann und Philipp Klahn | 16 h

Mi 22.01 – JazzLab: Junge Jazzakademie

Ein weiterer JazzLab-Abend mit neuen Projekten junger MusikerInnen rund um die Jazzakademie. Im Rahmen der Konzeptförderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW , 20 h

Do 23.01 – Teresa Bergman & Band

Teresa Bergman, Sängerin aus Neuseeland und Wahlberlinerin, bewegt sich charismatisch zwischen Folk, Funk und Jazz: Der magische Bergman-Groove! Teresa Bergmann voc/git, Matt Paull p/voc, Tobias Kabiersch b/voc, Pier Caiccio dr/voc, 20 h

Sa 25.01 – Carmen Souza: Hommage to Horace Silver

Die preisgekrönte Weltmusik- und Jazzsängerin von den Kapverden mit einer elektrisierenden Hommage an den Pianisten und Blue-Note-Künstler Horace Silver (Song for my Father). Carmen Souza voc/g, Theo Pascal b/comp, Elias Kacomanolis drums/perc, 20 h

Mo 27.01 – Jaimie Branch - Fly Or Die II

Es geht um alles. Fly or Die. Aber: Die Revolution sollte auch tanzbar sein. Die Chicagoer Trompeterin und Senkrechtstarterin Jaimie Branch zum ersten Mal im domicil! Anschl. ca. 21:30 h Monday (Late) Night Session | Jaimie Branch tp/voc, Lester St Louis cello, Jason Ajemian bass, Chad Taylor drums, 20 h

Mi 29.01 – Umland Expo: Brenda / Crashing Airplanes

Eine neue Umland Expo, der kurierten Reihe mit neuen Projekten aus dem Umfeld des innovativen Ruhrgebiets-Labels Umland Records. Diesmal: Vocals/Electronics und Impro/World-Sounds | Brenda: Marie Daniels voc/fx, Maika Küster voc/fx/synth, Jo Beyer drums // Crashing Airplanes: Jan Klare sax, David Krüger g, Yasin Wörheide basilisk/dudelsack/akkordeon/ darbuka/computer tastatur | Unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW im Rahmen einer Konzeptförderung, 20 h

Do 30.01 – Dota

Die Singer/Songwriterin mit großer Band. Gastspiel, 20 h, Veranstalter: Konzertbüro Schoneberg

Fr 31.01 – Totenhagen

Moderner Vocal Jazz mit lyrischen Komponenten und eleganten Arrangements mit der Sängerin Laura Totenhagen & Band, 20 h

So 01.02 – Adam Ben Ezra

Kontrabass-Phänomen, Multi-Instrumentalist und YouTube-Sensation: Adam Ben Ezra aus New York an Kontrabass, Loop-Station und einigem mehr! Adam Ben Ezra doublebass/electronics/loops/voc 19 h

Weitere Programminfos & Tickets auf der Webseite des domicil.