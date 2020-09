Am 2. September fand in der Messehalle 1 des Kongress Dortmund die traditionelle jährliche Einbürgerungsfeier der Stadt Dortmund statt. Mit dieser jährlich ausgerichteten Feier wurden in diesem Jahr, die Menschen geehrt, die im Jahr 2019 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben. Im vergangenen Jahr haben sich 1.280 Personen zu diesem Schritt entschlossen. Rund 150 Eingebürgerte sind der Einladung von Oberbürgermeister Sierau gefolgt und haben mit familiärer Begleitung an der Veranstaltung teilgenommen.

Dortmund hat seit Jahren konstante Einbürgerungszahlen, auch begleitet durch verschiedene Maßnahmen und Kampagnen der Verwaltung und des Integrationsrates. Die Integration von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft ist ein Schwerpunkt der Dortmunder Politik, denn eine gelungene Integrationspolitik ist der Schlüssel für die Zukunft der Stadt. Die Einbürgerung ist dabei ein starkes Instrument. Sie ermöglicht Bürger*innen mit Migrationshintergrund mehr politische Mitbestimmung. Die Feier, welche in diesem Jahr bedingt durch die Corona Pandemie mit ausreichend Abstand zueinander durchgeführt wurde, soll die neu Eingebürgerten in ihrer neuen Staatsbürgerschaft willkommen heißen. Sie dient ihrer Anerkennung und würdigt die Bereitschaft, mit der Einbürgerung ihre gesellschaftliche Partizipation, Integration und Identifikation zu stärken.

Jüngste und älteste Eingebürgerte wurden geehrt

Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung, welche aufgrund der Covid 19 – Pandemie unter Einhaltung besonderer hygienischen Schutzmaßnahmen in der Messehalle 1 des Kongress Dortmund stattgefunden hat und von Ester Festus moderiert wurde, war die Ehrung der/des jüngsten und ältesten Eingebürgerten durch Oberbürgermeister Ullrich Sierau und die Vorsitzende des Integrationsrates, Aysun Tekin. Diese erhielten stellvertretend für alle Eingebürgerten eine kleine Aufmerksamkeit.

Veranstalter der Einbürgerungsfeier ist das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Dortmund (MIA-DO-KI) sowie der Integrationsrat der Stadt Dortmund.