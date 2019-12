Mal ganz anders wird Weihnachten Heiligabend (24.12.) um 14.30 Uhr in der Pauluskirche an der Schützenstraße 35 gefeiert. Der Gottesdienst ist ein einmaliges Weihnachtsschauspiel. Unter dem Titel: "Der Prozess - Angeklagt: Joseph K., Schreiner" geht es in die Tiefe einer Gesellschaft, die zunehmend verroht.

Im Prozess geht es um Gewalt in der Nachbarschaft, um eine schnelle Anklage, aber auch das beeindruckende Plädoyer der jungen Obdachlosen Maria, die ein Kind zur Welt gebracht hat, auf dem eine große Hoffnung liegt - die Hoffnung auf eine Wende zu mehr Menschlichkeit, Mitgefühl und Gnade. Die mehr als 2000 Jahre alte Erzählung der biblischen Weihnachtsgeschichte wird in aktuellem Gewand präsentiert. Die Sebastian Düring Band gestaltet den Gottesdienst mit eigenen Liedern und klassischen Weihnachtsliedern zum Mitsingen.

Weihnachts-Gottesdienste in City-Kirchen

Zu einer Christvesper mit Musical lädt Heiligabend, 24. Dezember, das Lutherzentrum an der Flurstr. 41 ein.Der Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical beginnt um 15 Uhr, die Christvesper um 17 Uhr.

Heiligabend wird in der Petrikirche ökumenisch um 18 Uhr mit einem Gottesdienst mit Quempas-Singen, und viel Musik zum Weihnachtsfest gefeiert. Die erste ökumenische Christvesper am Heiligen Abend in Dortmund haben einst Franziskaner-Pater Klaus Albers und Pfarrer Hartmut Neumann von der evangelischen Kirche aus der Taufe gehoben. Auch Heiligabend wollen sie diese Tradition pflegen und um 16 Uhr in der Kapelle des Bruder-Jordan-Hauses an der Melanchthonstr. 17 nicht nur Bewohner des Oststadt-Senioren-Zentrums willkommen heißen. Anschließend feiern beide um 17 Uhr in der Melanchthonkirche einen Weihnachts-Gottesdienst für Jung und Alt mit viel Musik zum Mitsingen und vielen alten und neuen Weihnachtsliedern. In der Reinoldikirche wird am 24. Dezember um 14.30 Uhr beim Gottesdienst ein Krippenspiel aufgeführt, der Bläserkreis gestaltet eine Christvesper um 16 Uhr, der Bachchor eine weitere um 18 Uhr, die Christmette mit Tenor Craig Bermington beginnt um 23 Uhr. Heiligabend wird in der Marienkirche mit einer Kinderchristvesper um 14.30 Uhr, einer Christvesper mit dem Kirchenchor um 16 Uhr und einer Christvesper mit Solistin um 18 Uhr gefeiert. Die Propsteikirche lädt am 24. Dezember, um 17 Uhr zu einer Messe ein, eine Einstimmung auf die Christmesse um 23 Uhr beginnt bereits um 22.30 Uhr. In der Nicolaikirche wird um 14 Uhr ein Familiengottesdienst und um 18 uhr die Christmette gefiert, der Gottesdienst in der Martinkirche beginnt um 16 Uhr. Einen ungewöhnlichen Gottesdienst mit dem Weihnachtsspiel "Der Prozess" veranstaltet die Pauluskirche mit Band um 14.30 Uhr. Die Heilig Geist Kirche lädt zur Krippenfeier um 15.30 Uhr und zur Christmette um 17.15 Uhr. In St. Suibertus wird eine Christmette um 16.30 Uhr gefeiert und die Bonifatiuskirche lädt zur Krippenfeier Familien mit Kindern um 15.30 Uhr, um 17 Uhr zum Festgottesdienst und um 22 Uhr zum Festgottesdienst in der Heiligen Nacht ein. In der Franziskanerkirche wird ein Kindergottesdienst um 15 Uhr, eine Familienchristmette um 16.30 Uhr und die Christmette um 21.30 Uhr gefeiert.