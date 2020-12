Großes Bedauern herrscht in der Schulgemeinde der Wilhelm-Röntgen-Realschule an der Kreuzstraße 159. In den vorangegangenen Jahren fand immer ein Tag der offenen Tür in der Schule statt, in dem sich die Schule interessierten Eltern und den neuen Schülerinnen und Schülern des kommenden Jahrgangs vorstellte.

Inhalte der Fächer und weitere Arbeitsfelder im Schulleben von der Schulsozialarbeit über die Inklusion bis hin zu verschiedenen Sport- und Musikangeboten konnten in Unterrichtssequenzen und in Ausstellungen und Vorführungen ausprobiert und kennengelernt werden. Alles das ist leider in diesem Jahr nicht möglich und so wurde die Homepage der Schule völlig neu gestaltet und mit Inhalten zu allen Bereichen des Schullebens gefüllt.

Website ermöglicht Einblick



Es entstanden etliche Filme und Schülerbeiträge, die einen Einblick in die Arbeit an der WRR ermöglichen. Kontaktdaten sind unter www.roentgen-realschule.de ebenso zu finden, wie die Lehrerinnen und Lehrer oder die Elternvertreter. Auf Fragen der „Neuen“ freuen sich alle an der Schule.