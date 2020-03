In der Schließzeit bietet die Dortmunder Stadt- und Landesbibliothek einen besonderen Service: Auch wer noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, darf sich während der Schließzeit der Bibliotheken online und kostenlos Bücher oder andere Medien ausleihen und herunterladen. Verfügbar sind sowohl Unterhaltungsangebote wie Romane, Musik oder Filme als auch viele Bildungsangebote, auch für Schüler, die derzeit für ihr Abitur lernen.

Dafür müssen Dortmunder der Bibliothek nur ihren beidseitig gescannten oder fotografierten Personalausweis mailen an ausleihcenter@stadtdo.de. Anschließend erhalten sie einen vorläufigen Bibliotheksausweis für die Onlinenutzung. Dieser ist kostenlos und gilt während der Schließzeit. Er kann, wenn die Bibliotheken wieder öffnen, gegen die Gebühr in einen „richtigen“ Ausweis umgewandelt werden.

Bestseller und Kinderbücher online lesen

Spannende Krimis oder Bestseller bietet die Onleihe – als E-Book zum Lesen sowie als E-Audio zum Hören. Die Onleihe kann über die kostenlose App auf Smartphone und Tablet installiert oder mit einem E-Reader genutzt werden. Kinder bis zu zehn Jahren finden auf TigerBooks Kinderbücher und Geschichten.

Ob Technik, Mode oder Sport: Über den PressReader können Zeitschriften und deutschsprachige sowie internationale Zeitungen einfach daheim auf dem Tablet oder Smartphone gelesen werden.

Auf medici.tv finden sich Videos zu Ballettaufführungen und Opern internationaler Konzerthäuser oder auch interessante Dokumentationen über Künstler. Exklusive Aufzeichnungen klassischer Musik, Chormusik und weiterer Musikstile gibt es als Stream in der Naxos Music Library.

Lernen für Abitur und Co.

Das Abitur steht kurz bevor, und gelernt wird zu Hause im Selbststudium. Die Stadtbibliothek hat eine Auswahlliste mit E-Books aller hilfreichen Titel zusammengestellt, auf die online zugegriffen werden kann.

Lexika, Statistiken, natur- oder wirtschaftswissenschaftliche Fachmagazine und Datenbanken für Erdkunde, Sozialwissenschaften und Politik – auf all diese Angebote haben Lernende mit dem Bibliotheksausweis kostenlos Zugriff.

Komfortabel suchen lässt sich mit DigiBib Plus, der bibliothekseigenen Suchmaschine made in Dortmund. Im Reiter „Artikel & mehr“ können Zeitschriftenartikel, E-Books und mehr gesucht und direkt im Volltext aufgerufen werden.

Eine neue Sprache lernen

Mit lingua.tv kann bequem von zuhause aus eine neue Sprache erlernt werden.

Wie man Präsentationen und mündlichen Vorträge besonders gut vorbereitet, erfährt man in den Tutorials von Lecturio mit Videos und dazu passende Scripten. Wer noch keinen Bibliotheksausweis und Passwort besitzt, kann sich melden unter ausleihcenter@stadtdo.de.