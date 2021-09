Der Premierenreigen im Kinder- und Jugendtheater Dortmund geht weiter. „Kein leichter Fall“ von David S. Craig feiert am Freitag (1.10.) in der Sckellstraße Premiere und ist geeignet für ein Publikum ab 14 Jahren.



Regisseurin Johanna Weißert, die zuletzt mit „Agent im Spiel“ begeisterte, inszeniert mit „Kein leichter Fall“ erneut ein Stück, das mit Ernsthaftigkeit und leisem Humor brisante Fragen unserer Zeit aufgreift. Es erzählt von Daniel, der verhaftet wurde und nun zum Täter-Opfer-Ausgleichsgespräch bestellt wird. Alternative Konfliktregelung, so nennt das seine Sozialarbeiterin. Daniels Mutter ist skeptisch und sieht keinen Grund für ein Gespräch. Ebenso wenig wie der erwachsene Sohn von Frau Ross, der alten Dame, die Opfer von Daniels angeblichem Vandalismus wurde.

Weitere Vorstellungen

Für die Premiere um 19 Uhr gibt es wenige Restkarten, die nächsten Vorstellungen sind am 5. und 6. Oktober, jeweils um 11 Uhr, sowie am 10. Oktober um 18 Uhr. Karten für 7,- Euro gibt es an der Theaterkasse im Kundencenter (Platz der Alten Synagoge), unter www.theaterdo.de oder 0231/50-27222.