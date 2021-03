Endlich: Nach und nach öffnen die Museen und Kultureinrichtungen wieder ihre Türen. Zunächst bleiben die Angebote eingeschränkt, ohne Gruppenangebote und Veranstaltungen. Dafür gibt es einiges zu entdecken: Hinter geschlossenen Türen ist in den Museen einiges passiert. Viele neue Ausstellungen warten auf Besuch. Den Anfang macht heute, 13. März, das U.



Auf Ebene 6 im U läuft die große Ausstellung „Rainer Fetting“ mit Gemälden und Skulpturen eines der gegenwärtig wichtigsten deutschen Künstlern. Zu erleben sind über 130 Werke. Im Museum Ostwall im U ist neben der aktuellen Sammlungspräsentation „Body & Soul. Denken, Fühlen, Zähneputzen“ auch die Ausstellung der MO-Kunstpreisträgerin zu sehen: „VALIE EXPORT. Irritation des Blicks“. Sie ist eine internationale Pionierin der Medien-, Performance- und Filmkunst und Wegbereiterin der feministischen Kunst.

Streetart: "I was here"

Auch die Street Art-Ausstellung „I was here“ auf der UZWEI sowie „Fatada/Fassade“ im HMKV freuen sich ab heute auf Besucher. Auf der Hochschuletage zeigt die TU Dortmund die Ausstellung „Vier im roten Kreis“ mit Werken der Künstler und Lehrenden Tillmann Damrau, Felix Dobbert, Bettina van Haaren und Martin Kaltwasser.

Neu ist der „Corona-Newsroom“: Fotograf Robert Szkudlarek hat im „Lautsprecher“ auf Ebene 4 die Pandemie-Berichterstattung 2020 inszeniert. Tickets für einen Besuch im U gibt es ab sofort unter www.digitales.dortmunder-u.de/tickets. Aktuell können sich Einzelpersonen oder Gruppen bis zu 5 Personen aus bis zu zwei Haushalten plus 5 Kinder unter 14 Jahren ein Zeitfenster reservieren. Die Tickets müssen am Eingang vorgelegt werden.

Museumstickets online vorab buchen

Das Stadtarchiv hat für Besucher geöffnet, die sich vorab telefonisch angemeldet haben unter Tel.: 50-22153. Tickets für einen Besuch des Museums für Kunst und Kulturgeschichte gibt es unter www.dortmunder-museen.de für die Sammlungspräsentation sowie die Mitmach-Ausstellung „Mein Dortmund“ mit Leihgaben von Dortmundern. Schon geöffnet hat das Industriemuseum Zeche Zollern, vormittags oder nachmittags kann vorab online ein Zeitfenster reserviert werden.

Geschichte der Bierkutscher

Der schauraum: comic + cartoon öffnet am 16. März mit der neuen Ausstellung „Will Eisner. Graphic Novel Godfather“. Auch das Brauerei-Museum öffnet am Dienstag. Tickets für beide Häuser gibt es ebenfalls unter www.dortmunder-museen.de. Aktuell läuft im Brauerei-Museum die Sonderausstellung „Wirte, Brauer, Bierkutscher“.

Das Westfälische Schulmuseum hat seine Ausstellung „Der Struwwelpeter. Peter und die große Familie Struwwel“ aufgebaut. Wer sie sehen will, meldet sich unter Tel: 613095 an.

Für die Gedenkstätte Steinwache können Interessierte ab sofort telefonisch oder per E-Mail kostenlose Termine dienstags bis sonntags unter Tel: 5022156 oder E-Mail: stadtarchiv-dortmund@stadtdo.de buchen.

Stadt- und Landesbibliothek geöffnet

Die Bibliotheken öffnen auch am Dienstag. Die PC-Arbeitsplätze stehen zunächst nicht zur Verfügung. Zugang zur Zentral-Bibliothek gibt es mit einem Bibliotheksausweis für eine halbe Stunde. Die DASA öffnet am 22. März. Das Hoesch-Museum folgt am 28. März mit der Sonderausstellung „Hier im Ruhrgebiet“ mit Werken der Dortmunder Künstlerin Martina Dickhut.

Naturmuseum öffnet am 30. März

Ab dem 26. März ist es möglich, Online-Tickets für das Naturmuseum unter www.naturmuseum-dortmund.de zu buchen. Bis zum 11. April ist die Foto-Ausstellung „Wasser – Wie es unsere Erde formt“ mit Arbeiten von Bernhard Edmaier zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die Galerie Torhaus Rombergpark öffnet am 11. April mit der Ausstellung „Die zweite Ernte“ von Rafael Campana Ochoa wieder. Bis zum 30. März bietet die „Tiny Hall“ noch eine Alternative für Kunsthungrige im Botanischen Garten Rombergpark.

Adlerturm bleibt geschlossen

Das kleine Kindermuseum Adlerturm bleibt weiterhin geschlossen, da dort kaum Abstand gehalten werden kann.