Noch bis zum 28. August ist die Kunstausstellung "Über Brücken" auf dem Gelände der psychiatrischen Anstalt in Dortmund-Aplerbeck zu sehen. In einem Kooperationsprojekt mit der Klinik in Herten und dem Kulturquartier Hörde werden die Arbeiten von 14 KünstlerInnen in einem zurzeit leerstehenden Therapiegebäude gezeigt. Die stilistische Bandbreite ist dabei ebenso weit wie die verhandelten Themen, der Bogen spannt sich von quasi-dokumentarischer Materialsammlung über stimmungsvolle Naturfotografie bis hin zu expressiver Abstraktion. Zur Eröffnung der Schau sprach auch der teilnehmende Künstler und Vorsitzende des neu gegründeten "Verein im Kulturquartier Hörde" und wies auf die Möglichkeit hin, Werke der beteiligten Hörder KünstlerInnen im "KulturLaden Hörde" käuflich erwerben zu können. Außerdem gab er seiner Hoffnung Ausdruck, zukünftig weitere Kunst- und/oder Ausstellungsprojekte mit der LWL-Klinik realisieren zu können. Die Ausstellung ist nur noch wenige Tage zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in Haus 26 zugänglich, weitere Informationen sind auf der Seite der Aplerbecker Klinik abrufbar: lwl-klinik-dortmund.de/