Etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten und von aktuelleren Katastrophenmeldungen überlagert spielt sich an den Grenzen zur Europäischen Union ein fortlaufendes Drama ab, das bislang an die 20.000 Menschen das Leben gekostet hat. Private Initiativen wie Sea-Watch und SOS-Bihac sind dort zur Stelle, wo staatliche Stellen versagen oder sich nicht für zuständig erklären. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Tombola-Losen soll gezielt die Arbeit dieser beiden Organisationen unterstützt werden.

Die Benefiz-Kunsttombola findet am 25. September ab 14 Uhr in der Dortmunder Pauluskirche (Schützenstraße) statt. Die Verlosung der gespendeten Kunstwerke findet in zwei Blöcken um 15 und um 17 Uhr statt. Lose sind vor Ort für einen Mindesteinsatz von 10,- € pro Los erhältlich - gerne können natürlich auch mehrere Lose pro Person erworben werden ;-)

Ermöglicht wird die Benefiz-Veranstaltung durch persönliches Engagement, Zeit, Nerven und Herzblut, aber auch vor allem dank der Unterstützung durch die Ev. Lydia-Kirchengemeinde in Person von Pfr. Friedrich Laker, den Zusagen der zusätzlichen "Los-Feen" Monica Fotescu-Uta (Primaballerina), Julia Wissert (Schauspielintendantin) und Heribert Germeshausen (Opernintendant), und natürlich durch die Beteiligung der KünstlerInnen!

Eine Vorab-Besichtigung ist online unter der Adresse www.atelier3sam.de möglich. Dort finden sich alle zur Verlosung kommenden Kunstwerke nebst Angaben zu Größe, Technik und UrheberIn.