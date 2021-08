Der „Sommer am U“ geht in die letzte Runde: Noch drei Abende können Musikfans bei freiem Eintritt unter freiem Himmel 2021 am Dortmunder U erleben. Bis zum 27. August stehen Jazz, Folk und Disco-Sounds auf dem Programm.

Um die Lautstärke zu reduzieren, die für den Abbruch eines Konzerts gesorgt hatte, wurden nun technische Vorkehrungen getroffen: Ein Lärmschutz aus Containern soll helfen, die vorgeschriebene Lautstärke einzuhalten.

Spielt das Wetter mit, werden die letzten Veranstaltungen in diesem Sommer am U openair stattfinden. Sonntag, 22. August, präsentiert die Initiative „Pro Jazz“ von 17 bis 19 Uhr Jazz vom Fein-sten. Mittwoch, 25. August, läuft von 19.30 22 Uhr das Ruhrfolk-Konzert mit „Die Feuersteins“ und der Paul McKenna Band um Singer-Songwriter Paul McKenna. Freitag, 27. August, ab 19.30 Uhr legt DJ Steve Bascom Disco-Sounds auf.