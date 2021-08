Auch wenn es ein Lichterfest in dem seit Jahrzehnten bekannten Format in diesem Jahr im Westfalenpark leider nicht geben kann, bieten der Westfalenpark und die PSD Bank eine stimmungsvolle Alternative an.



An den drei aufeinanderfolgenden Abenden des Wochenendes vom 27. bis zum 29. August findet das „Lichterfest meets Park Sessions“ präsentiert von der PSD Bank auf dem Gelände der Park Sessions nördlich des Sonnensegels statt.

Leuchtbecher und Lichterketten



Mit Motiven aus bunten Leuchtbechern und Lichterketten entlang der Wege, zwei traditionellen Lichterbäumen, Lampions und anderen Leuchtelementen wird das Veranstaltungsgelände allen BesucherInnen eine festliche Atmosphäre bieten. Schon an den Eingängen empfangen sie eindrucksvolle Walkacts und Musik.

Jeweils ab 19.30 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm mit einer Varieté-Show und Live Musik. Den Abschluss bildet an jedem Abend eine kleine Feuerwerksshow. Ein musikalisches Vorprogramm und die Möglichkeit, leckere Speisen und Getränke von einem der Gastronomiestände genießen zu können, gehören selbstverständlich auch dazu.

Park nur für Veranstaltungsbesucher offen



Der Einlass erfolgt über die Eingänge Ruhrallee und Florianstraße ab 18.30 Uhr nahe der Veranstaltungsfläche. Der Westfalenpark ist an diesen Abenden für die Gäste der Veranstaltung reserviert, ein Aufenthalt auf der restlichen Parkfläche ist nicht möglich. Für die Veranstaltung sind zurzeit feste Sitzplätze vorgeschrieben. Die Sitzplatzkapazität ist begrenzt. Eintritts- und Sitzplatzreservierungen sind online im Ticketshop unter www.westfalenpark.de möglich.

Interessierte ohne Internetzugang können sich bis zum 20. August telefonisch an die Westfalenparkverwaltung wenden.

Tickets vorab buchen



Für jeden Abend stehen jeweils Karten für Jahreskarten-KundInnen und für den freien Verkauf zur Verfügung. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Sollte die Veranstaltung Wetter- oder Pandemie bedingt nicht stattfinden können, werden bereits gekaufte Eintrittskarten erstattet werden. Der Eintritt kostet zzgl. der Systemgebühren: Einzelperson: 8 Euro; Kleingruppe 1: 16 Euro, Kleingruppe 2: 24 Euro. InhaberInnen einer Jahreskarte oder eines Dortmund-Passes haben freien Eintritt, benötigen aber ebenfalls eine Onlineregistrierung und Sitzplatzreservierung.

Folgende Vorgaben zur Einhaltung der Corona–Schutzordnung für den Besuch der Veranstaltung bestehen nach heutigem Stand (aktuelle Infos jeweils auf der Westfalenpark-Website):