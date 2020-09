Am Tag des Offenen Denkmals am vergangenen Sonntag war, Corona geschuldet, in vielen Gebäude in Dortmund nur ein virtueller Besuch möglich. Dass dabei auch ganz besondere An- und Einsichten entstehen können, zeigt der Hörder Heimatverein auf seiner Seite am Beispiel der Hörder Burg.

Mit Hilfe des Stadtheimatpflegers Dr. Mathias Austermann hat der Heimatverein eine eigene Seite zum Thema erstellt, die erst seit wenigen Tagen online ist. Berichtet wird über die Geschichte der Burg vom Mittelalter bis heute. Mehrere Kurzfilme stellen unter anderem die Hörder Burg mit einem Drohnenflug durchs Gebäude vor, ein Interview mit dem Hörder Heimatforscher und Vorsitzendes des Heimatvereins, Will Garth rundet das Angebot auf.

Aufgerufen können die Filme und Informationen unter www.denkmaltag.heimatverein-hoerde.de und auf der Dortmund-Seite www.dortmund/planen_bauen_wohnen/denkmalbehoerde/tag_des_offenen_denkmals/tdod_programm/11_hoerder_burg.html