Die 23-jährige Dortmunder Cellistin, Anouchka Hack, ist am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr im Konzerthaus Dortmund im Rahmen der Mozart Matinee mit Haydn Cellokonzert D-Dur zu erleben.

Die Mozart Gesellschaft Dortmund hat die junge Cellistin in ihr Förderprogramm aufgenommen. Begleitet wird sie von Zagreb Solistis unter der Leitung des Konzertmeisters, Sreten Krsitic.

Am Samstag, den 15. Februar 2020 findet um 19 Uhr eine öffentliche Generalprobe im Lensing-Carrée Conference Center (LCC Center) statt.

Aufgewachsen ist Anouchka Hack in einer Musikerfamilie auf. Von 2014 bis 2018 studierte sie bei Troels Svane in Lübeck, seit WS 2018/19 setzt sie ihr Studium bei Frans Helmerson in Berlin fort. In der Saison 2017/18 war sie Laureatin von Gautier Capucons „Classe d’Excellence“ de Violoncelle“ in Paris.

Auf großen Bühnen gespielt

Anouchka Hack ist sowohl als Solistin als auch im Duo mit ihrer Schwester, der Pianistin Katharina Hack, auf renommierten Konzertbühnen wie Gasteig München, Musikverein Wien oder Pierre Boulez Saal Berlin zu Gast. Konzertauftritte wurden von WDR, NDR, Radio Classique und medici.tv aufgenommen. Als Solistin konzertierte die junge Cellistin mit den Dortmunder Philharmonikern, der Sinfonietta Rotterdam und der Norddeutschen Philharmonie Rostock.

Sie erhielt Einladungen von internationalen Festivals wie dem Festival van Flandern und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Sie spielt als Preisträgerin des Deutschen Musikinstrumentenfonds ein Violoncello von Bartolomeo Tassini, Venedig 1769. Anouchka Hack erhält einen Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro von der Elmos Stiftung.

Eines der besten Kammerorchester

Die 1953 als Ensemble von Radio Zagreb unter der künstlerischen Leitung des renommierten Cellisten Antonio Janigro gegründeten Zagreber Solisten gelten als eines der besten Kammerorchester der Welt.

Seit 2012 tritt das Ensemble unter der Leitung von Sreten Krstic auf, der auch die Münchner Philharmoniker leitet. Seit ihrer Gründung gaben die Zagreber Solisten über 4000 Konzerte auf allen Kontinenten und in vielen renommierten Häusern wie z.B. dem Concertgebouw (Amsterdam), der Royal Festival Hall (London) oder der Berliner Philharmonie. Sie sind regelmäßig bei den großen Musikfestivals aufgetreten und haben mit zahlreichen namhaften Solisten wie Alfred Brendel, Pierre Fournier oder Mario Brunello, Isabelle Moretti, Guy Touvron konzertiert.

Konzertkarten im Vorverkauf

Karten für die Mozart Matineen und für die Generalprobe sind erhältlich in der Geschäftsstelle der Mozart Gesellschaft unter Tel. 0231-4274335 und über die HomepageMozart Gesellschaft.