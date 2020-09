Konzerte im Wohnzimmer am Piepenstockplatz starten wieder

Nach erfolgreicher Wiederbelebung von Haus Rode am Hörder Neumarkt hat sich vor einiger Zeit Kulturwirt Marco Jorge Rudolph verabschiedet, um in eine neues Wohnzimmer am Piepenstock-Platz umzuziehen. Die Tanzetage der Musikschule CrescenDo am Piepenstock-Platz war weitgehend ungenutzt und das Wohnzimmer konnte dort ins neue NeumarktWohnzimmer am Piepenstock einziehen. Neben den gewohnten Abendveranstaltungen, konnten mit angehenden Musikern und Musikschülern kleine Gigs und Schulkonzerte in professioneller Atmosphäre veranstaltet werden. So weit – so gut. Doch dann Corona und damit der Lockdown.

Im September konnte Marco Jorge Rudolph unter besonderen Sicherheitsaspekten wieder Veranstaltungen aufnehmen. Unter dem Motto "Sinnig der Leisstärke begegnen" bietet das Wohnzimmer Veranstaltungen vor einer reduzierten Gästeanzahl von 25 Personen an, damit der Mindestabstand des Publikums gewährleistet ist. Die Konzerte finden hinter einer feinen, transparenten Theatergaze statt, die einerseits Aerosole abfiltert und gleichzeitig auch charmante Lichtgestaltungen und Projektionen ermöglicht.

Der Eintritt ist frei, mit Hut dabei. Um eine angemessen Hut- Einlage wird gebeten, denn die Musiker und Musikerinnen brauchen es mehr denn je.

Wegen der begrenzten Platzzahl bittet Rudolph um Voranmeldung und um möglichst verbindliche Zusagen an: wohnzimmer@marco-jorge-rudolph.de, Tel: 0172 67 67 157.



Das Haus am Piepenstockplatz hat eine bewegte Vergangenheit. Es beherbergte in den letzten Jahrzehnten, Eckkneipe, Restaurant - und sogar ein Bordell. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, war es Café und Konditorei der Hörder Familie Hüsmert.

Das geplante Programm: