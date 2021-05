Online-Veranstaltung, Freitag, 28. Mai 2021, 19 Uhr

Chancen-Café 103, Oesterholzstraße 103, 44145 Dortmund

Kultur kennt keine Pause. Auch im Lockdown ist Livemusik möglich. Seit Oktober letzten Jahres sendet die Machbarschaft Borsig11 Online-Konzerte lokaler Musiker*innen von der Kleinen Bühne 103. Am 28. Mai 2021 ist der persische Santur-Spieler Kioomars Musayyebi in der Reihe „Oriental con fusion“ zu Gast.

Die Dortmunder Nordstadt Session ist eine Institution für die freie Musikszene im Ruhrgebiet. Seit 2017 treffen sich Musiker*innen der Region Freitags im Borsigplatz-Quartier, um gemeinsam zu improvisieren. Die musikalische Mischung ist so bunt wie die Bevölkerung des Stadtteils, der seinen ganz eigenen Sound kreiert.

Online-Events können solche Zusammenkünfte nicht ersetzen, bei denen man sich gegenseitig inspiriert. Der Nordstadt Session Livestream, der jeden zweiten Freitag um 19 Uhr auf Facebook aus dem Chancen-Café 103 gesendet wird, kann aber einen Eindruck der musikalischen Vielfalt vermitteln, die einen besonderen Reichtum der Dortmunder Nordstadt darstellt und vielen bisher vielleicht nicht bekannt ist. Dank der Förderung durch Interkultur Ruhr (RVR) und das Kulturbüro Dortmund wurden bisher über 30 lokale Bands und Musiker*innen vorgestellt. Die Beiträge sind auch nachträglich abrufbar unter: www.facebook.com/watch/ChancenRaum103.

„Oriental con fusion“ ist eine Reihe von World Jazz Konzerten mit arabischen Einflüssen, bei denen unterschiedliche, immer wieder andere Musiker*innen zu Gast sind. Dieses mal dreht sich alles um die persische Santur, ein obertonreiches Instrument mit 72 Saiten.

Kioomars Musayyebi mischt einigen Jahren die Weltmusikszene im Ruhrgebiet auf. Er ist gefragter Solist bei verschiedenen Ensembles, von kammermusikalischen Besetzungen bis zum “Transorient Orchestra” und verbindet im “Kioomars Musayyebi Quartett” die Santur und die persische Trommel Dombak mit Jazzgitarre und -bass. Derzeit arbeitet er an neuen Kompositionen.

Auch in der 103 ist Kioomars Musayyebi bereits aufgetreten, 2019 zur Ausstellung des persischen Malers Davoud Sarfaraz. Mit dem Bassisten Jens Pollheide ist er seit langem befreundet und so erwartet das virtuelle Publikum an diesem Abend ein Mix aus traditionellen persischen Melodien und einigen Eigenkompositionen, das Ganze natürlich ergänzt mit kompetenter Perkussion.

Die Nordstadt Sessions sind ein Projekt von Anup Khattri Chettri / Machbarschaft Borsig11 e.V. im Rahmen des Programms Namaste 103, mit freundlicher Unterstützung der Kulturmeile Nordstadt, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, von Interkultur Ruhr und vom Kulturbüro Dortmund, realisiert mit den Chancen der Bewohner des Borsigplatz-Quartiers. www.borsig11.de