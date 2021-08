In der Musikschule Dortmund ist auch in den Sommerferien einiges los: Seit dieser Woche dürfen alle Grundschulkinder, die am Landesprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teilnehmen, das Musikinstrument ihrer Wahl abholen. Das ist für alle Beteiligten ein aufregendes Erlebnis: Wie sieht denn die Geige oder Trompete aus, und wie groß ist eigentlich mein Cello oder Kontrabass?



Die Musikschule erwartet in den nächsten Wochen etwa 1500 JeKits-Kinder und bereitet seit Wochen die Instrumente dafür vor. Die Blasinstrumente werden alle professionell gereinigt und überprüft, alle anderen Instrumente geputzt oder mit neuen Saiten bezogen und auf Vollständigkeit geprüft. Darüber hinaus werden regelmäßig neue Instrumente für die JeKits-Kinder angeschafft.

Instrumentwahl diesmal erschwert

In diesem Jahr haben sich sehr viele Kinder die Gitarre oder das Keyboard ausgesucht und damit auf bekannte Instrumente zurückgegriffen. Das liegt daran, dass sie im vergangenen Schuljahr pandemiebedingt die Blasinstrumente gar nicht ausprobieren konnten und auch viele andere Instrumente nicht live erlebt, gehört und in der Hand gehabt haben. „Wir freuen uns trotzdem sehr darüber, dass sich so viele Kinder von der Musik begeistern lassen und selbst ein Instrument spielen möchten! Und es gibt durchaus auch Fans der Geige, Klarinette und Querflöte“, berichtet Christine Hartman-Hilter, stellv. Direktorin der Musikschule Dortmund.

Ausweitung bis zur 3.Klasse



JeKits wird ab dem kommenden Schuljahr schrittweise auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet, sodass bereits die Kinder der zukünftigen dritten Klassen davon profitieren können: Das Instrument ist weiterhin kostenlos, und es gibt zusätzlich zum Instrumentalunterricht die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen Kindern der Grundschule in einem Orchester mitzuspielen.

Infos:

dortmund.de/musikschule

Adresse:

Musikschule Dortmund,

Steinstr. 35,

44147 Dortmund

Öffnungszeiten für das Abholen der Instrumente: