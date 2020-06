Den Musiksommer retten wollen die Juicy Beats Park Sessions: Im Juli und August rufen die Veranstalter des Juicy Beats Festivals eine neue Reihe ins Leben. Auf der großen Festwiese des Westfalenparks wird bei den Sessions über zwei Monate mit vielen Dortmunder Kulturschaffenden ein abwechslungsreiches Programm unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften geboten.

Sommer ohne Festivals

Ein Sommer ohne Juicy Beats ist für viele Festivalfans undenkbar,scheinbar auch für die Veranstalter. Diese haben die letzten Wochen und Monate dafür genutzt, dem Sommer noch eine zweite kulturelle und musikalische Chance zu bieten: Dort, wo sonst mit wummernden Bässen das Herz des Festivals schlägt, auf der Festwiese, werden die Juicy Beats Park Sessions zwei Monate lang unterhalten. Maximal 350 Gäste pro Veranstaltung erleben Konzerte, DJ-Sets, Poetry Slams, ein Kinderprogramm, Yoga und die ein oder andere Überraschung. Von Indie über Rap und House bis hin zu Jazz hat das Team mit dem FZW, Kittball, Oma Doris, Domicil, Bring Your Own Beats, TUK TUK, Dortmund.Macht.Lauter., Silent Sinners und der Märchenbühne alles zusammengestellt, was einen Festivalsommer ausmacht.

Softopening am 4. Juli

Am 4. Juli findet das Softopening mit einigen der Juicy Beats Allstars statt. Ab 14 Uhr begrüßt in der ersten Veranstaltung das Duo Disco Colada mit einem Mix aus Disco und House, gefolgt von dem Juicy Beats Urgestein DJ-Trio aus Festivalchef Carsten Helmich, Ingo Sänger und Vokke die Besucher. Diese werden das Publikum mit Deephouse und Nu Disco-Sounds in den sommerlichen Abendstunden in Lounge-Atmosphäre begleiten. Wer beide Veranstaltungen besuchen möchte, kann ein vergünstigtes Kombiticket kaufen.

Folk Sounds & Rap

Den offiziellen Auftakt macht die Indie-Band Walking On Rivers dann am 10. Juli. Bekannt sind die Dortmunder für warme Folk-Sounds und eingängige Melodien, die sich perfekt für einen lauen Sommerabend eignen.

Am Samstag, 11. Juli übernehmen die beiden Rapper und Lokalhelden Lakmann und Schulter139. Weitere bisher bestätigte Highlights sind der Hamburger Musiker Thees Uhlmann, den Zuschauer

wohl lange nicht mehr vor so kleinem Publikum sehen werden, der Düsseldorfer Rap- und Pop-Artist Kayef, Die Feisten, Kasalla, Roy Bianco und die Abbrunzati Boys, Kapella Petra, Waving The Guns sowie die Comediens Ines Anioli und Johann König. Bislang wurden nicht alle Termine veröffentlicht, jedoch wird sich der Kalender in den nächsten Tagen immer weiter füllen.

Programm für Kinder

Das Programm für Kinder startet schon einige Tage vor dem offiziellen Start. Ab dem 7. Juli wird Die Märchenbühne dienstags bis donnerstags in den Ferien ein Kinderpuppentheater veranstalten. Den Start machen Käpt`n Maus, Dicki Tam und Igelbert Kratz mit einem Ausflug auf die Pirateninsel. Außerdem seien Familienkonzerte von Soundzz in Zusammenarbeit mit dem Domicil in Planung.Der Parkeintritt ist bei allen Tickets inklusive, wodurch sich der Besuch einer Veranstaltung gleich mit einem Tag im Park kombinieren lässt. Der Einlass für die Veranstaltungen erfolgt immer eine Stunde vor Beginn.

Vielfalt mit Mindestabstand

Doch neben einem guten Programm ist den Veranstaltern ebenso wichtig, einen Ort zu schaffen, in dem Menschen sich wieder in einem kulturellen Rahmen begegnen können. Dabei ist Ihnen der Schutz aller Beteiligten enorm wichtig. In enger Absprache mit der Stadt und den Behörden hat das Team ein Konzept entwickelt, was nicht nur den aktuellen Anforderungen gerecht wird, sondern auch als Vorbild für andere Veranstaltungen in Dortmund dienen wird. Dafür wurden Wartezonen zur Entzerrung beim Einlass sowie Bestuhlungskonzepte mit Abstand entworfen, welche flexibel anpassbar sind. Außerdem wird es WCs mit Einzelkabinen, Desinfektionsmittelspender und „Am Platz“-Bedienung geben. Abgesehen von den Schutzmaßnahmen, appellieren die Veranstalter an die Gäste sich der Eigenverantwortung bewusst zu sein.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen sowie Tickets gibt es unter Perksessions.

Veranstaltet werden die Juicy Beats Park Sessions von der Popmodern Veranstaltungs GmbH und dem Verein UPOP mit freundlicher Unterstützung des Jugendamtes, dem Kulturbüro, der Sparkasse Dortmund, der Wirtschaftsförderung, dem Westfalenpark, DOKOM21, DSW21und der EDG.

Das Programm

Juli

Ab dem 7. Juli immer Di-Do, Die Märchenbühne, 15.30 & 16.30 Uhr

04.07.2020, Disco Colada, 14 Uhr

04.07.2020, Ingo Sänger, Carsten Helmich & Vokke, 18 Uhr

10.07.2020, Walking On Rivers, 19 Uhr

11.07.2020, Lakmann & Schulter139, 19 Uhr

29.07.2020, Thees Uhlmann, 20 Uhr

AUGUST

02.08.2020, Yoga Sessions, 12 Uhr

15.08.2020, Kayef, 19.30 Uhr

16.08.2020, Die Feisten, 19 Uhr

21.08.2020, Ines Anioli, 20 Uhr

22.08.2020, Kasalla, 20 Uhr,

26.08.2020, Johann König, 20 Uhr

27.08.2020, Roy Bianco & die Abbrunzati Boys

28.08.2020, Kapelle Petra, 20 Uhr,

29.08.2020, Waving The Guns, 20 Uhr