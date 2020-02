Semesterabschlusskonzert des Studentenorchesters Dortmund

Im Mittelpunkt des Semesterabschlusskonzerts des Studentenorchesters Dortmund stehen diesmal Werke der Romantik sowie der Spätromantik.

Die Sinfonie Nr. 7 in h-Moll von Franz Schubert, bekannt unter dem Namen "Die Unvollendete", ist der erste Beitrag des Konzerts. Als Ergänzung dazu steht Anton Bruckners Sinfonie Nr. 6 in A-Dur auf dem Programm, die zwischen 1879 und 1881 entstand.

Zu hören sein wird dieses Konzert am Donnerstag, den 06.02, in der Propsteikirche in Dortmund.

Eine zweite Aufführung findet am Freitag, den 07.02., im Orchesterzentrum NRW, ebenfalls in Dortmund, statt. Konzertbeginn ist an beiden Tagen um 20:00 Uhr.