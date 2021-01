So klingt Dortmund

Opernsänger Mandla Mnedebele und die Dortmunder Hip-Hop Legende „Too Strong“ treten wegen des Verbots von Großveranstaltungen jetzt in "Sounds of Dortmund" an Szene-Locations und Event-Orten der Stadt im experimentellen Musiktheaterfilm auf.

Erstmals ist die Dortmunder Soundcollage als Stream am Samstag, 16. Januar, um 15 Uhr unter www.tdo.li/soundsofdo zu erleben. Sounds of Dortmund stellt emotionale Momente des modernen Dortmunds fernab von Ruhrpott-Klischees vor. Sänger des Opernensembles liefern die musikalischen Eindrücke eines ganz neuen Blicks auf die Metropole des Ruhrgebiets.

Mitwirkung war gefragt



Die Oper Dortmund unter Intendant Heribert Germeshausen knüpft mit diesem Projekt dort an, wo der „MusiCircus“ aufgehört hat. Erneut waren musizierende Formationen und die Dortmunder dazu eingeladen, Teil der Soundcollage zu werden. Einen Tag sollte Dortmund mit Musik, Geräuschen, Tönen und Performances bespielt werden. Ein poetisches Klangkunstwerk, bei dem die Vielfalt der Stadt mit ihren individuellen Sounds in den Mittelpunkt gestellt wird. Sounds of Dortmund feiert am 17. April seine öffentliche Filmpremiere im Opernhaus und wird dann an beteiligten Veranstaltungsorten mit einem musikalischen Rahmenprogramm präsentiert.