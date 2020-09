Jedes Jahr wächst der städtische Kunstbestand um neue, aktuelle Arbeiten heimischer Künstler*innen: Das Kulturbüro der Stadt erwirbt ausgewählte Werke im Wert von traditionell 25.000 Euro. In diesem Jahr wurde der Etat auf 30.000 Euro erhöht – zum einen aufgrund der schweren Bedingungen für Künstler*innen in der Corona-Krise, zum anderen, weil 106 professionell ausgebildete Künstler*innen aus allen Bereichen der Bildenden Kunst teilgenommen haben – so viele wie noch nie.

Neben Grafiken, Gemälden, Fotografien oder Zeichnungen waren auch Textil- oder Medienkunst vertreten. Die ausgewählte und angekaufte Kunst wird im Januar in der Städtischen Galerie Torhaus Rombergpark in der Ausstellung „einblicke“ zu sehen sein.

Künstler konnten zwei Werke einreichen

Ausgewählt wurden die Arbeiten von einer Kommission des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit. Professionell ausgebildete Dortmunder Kunstschaffende konnten sich mit maximal zwei Werken bewerben. „Die rege Beteiligung hat uns sehr gefreut und wir sind uns sicher, dass dies nicht nur mit der Corona-Krise zusammen hängt. Die aktive Bewerbung und Öffnung des städtischen Kunstankaufs für neue Gattungen und Materialitäten war ein Schritt, den viele Künstler*innen in der Stadt sehr begrüßt haben“, sagt Hendrikje Spengler, Leiterin des Dortmunder Kulturbüros.

41 Arbeiten wurden angekauft

Die Kommission entschied sich für 41 Arbeiten von: Sandra Lamzatis, Claudia Dröge, Jutta Falk, Rosa Fehr-von Ilten, Claudia Quick, Martina Dickhut, Sylvia Jäger, Osman Xani, Annette Endtricht, Alexandra Lippert, Anette Göke, Michael Lach, Beate Bach, Susanne Beringer, Birgit Brinkmann-Grempel, Karina Cooper, Peter Dahmen, Annelie Sonntag, Rika Pütthoff-Glinka, Eleonora Reimer, Irmtraud Büttner, Berd Moenikes, Mariana Gonzales Alberti, Peter Kröker, Tina Dunkel, Virginia Novarin, Jutta Menke-Winkler, Marc Bühren, Monika Ihl, Hammoud Almahasen, Eva Zimnoch, Bärbel Thier-Jaspert, Pia Bohr, Axel M. Mosler, Achim Farys, Monika Pfeiffer, Susanne Stoffer und Roul Schneider.