Nach 129 Tagen mit 134 Veranstaltungen und fast viereinhalb Monaten Programm ging das Kabarett- und Comedy Festival RuhrHOCHdeutsch im Schalthaus auf Phoenix West am 24. Oktober, zu Ende. Eine positive Bilanz zieht Veranstalter Theater Fletch Bizzel.

Wie "Phoenix aus der Asche" durfte die Veranstaltungsreihe RuhrHOCHdeutsch, die 10 Jahre lang im historischen Spiegelzelt präsentiert wurde, im Juni im Schalthaus 101 auf Phoenix West in Hörde wiederauferstehen. Möglich waren hier die nötigen Hygiene Maßnahmen in Corona-Zeiten. Dank sagt das Theater am Planungs- und Umsetzungsprozess Beteiligten, besonders der Stadt und „World of Walas“ vertreten durch Gerber van Straaten, die die Schalthalle zur Verfügung stellten.

Hochkarätige Stars waren dabei



Hochkarätige Stars des politischen Kabaretts wie Urban Priol, Christian Ehring und Anka Zink gaben sich die Klinke in die Hand mit Comedy-Größen wie Ingo Appelt und RebellComedy, aber auch der Wortakrobat Jochen Malmsheimer.

Fast 33000 Zuschauer



Annähernd 33.000 Zuschauer kamen ins Schalthaus 101 wie 2019 ins Spiegelzelt. Sechzig Prozent aller Shows waren ausverkauft und die Gesamtauslastung lag bei 90%.Das Festival war auch ein Beispiel der "Kreativwirtschaft", von denjenigen, die selbst im Scheinwerferlicht auf Bühnen und Podien stehen, aber auch denen, die meist im Hintergrund arbeiten.

Solidarität während Corona-Krise



Die Künstler der "Mitternachtsspitzen" riefen am 8. Oktober zur Solidarität auf. Dafür verließen sie den Kölner "Wartesaal am Dom", das "Schalthaus 101 - Phoenix-West" wurde ihr Auftrittsort, im Industriedenkmal Schalthaus 101, in dem zu "RuhrHOCHdeutsch 2020" jeweils mehrere hundert Zuschauer kamen.

Pläne für 2021



Geplant wird bereits fürs nächste Jahr. Neben den „Ruhrpottheroen“, die bei einem Event wie RuhrHOCHdeutsch „gesetzt“ sind, werden auch viele andere Künstler und Neuentdeckungen auftreten. Mit dabei sind dann Rebell Comedy, Urban Priol, Torsten Sträter, Tobias Mann, Christian Ehring, LaLeLu, Basta, Eddi & Sari, Pawel Popolski oder Ingo Appelt.

Gefördert wurde RuhrHOCHdeutsch von der Stadt, der Sparkasse, DEW21, DOGEWO21, der Radeberger Gruppe und weiteren Unterstützern.