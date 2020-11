Vor 82 Jahren, am 9. November 1938, der Pogromnacht, tobte in Deutschland die erste große Welle des Terrors gegen die jüdische Bevölkerung.

An vielen Orten brannten die Synagogen. Organisierte Schlägertrupps setzten auch viele jüdische Geschäfte in Brand. Tausende Juden wurden misshandelt, verhaftet oder ermordet. Die Nacht war das Signal zum Holocaust, dem größten Völkermord in der Geschichte. Die Stadtteilgruppe West der DKP Dortmund veranstaltete ein stilles Gedenken im Westpark an dem Mahnmal, das an den dort gelegenen zerstörten jüdischen Friedhof erinnert. Auch ein Blumengebinde wurde niedergelegt. Faschistische Tendenzen und antisemitische Stimmungen in Deutschland haben laut DKP in den letzten Jahren zugenommen und "erschreckende Ausmaße" angenommen.