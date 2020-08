Das Theater startet am 1. September mit den Sparten Schauspiel, Oper und Ballett in eine neue Corona-Spielzeit. Statt der 1.170 Plätze werden im Opernhaus nur 258 angeboten. Alle Programme werden bis Ende Oktober mit bis zu 80 Minuten ohne Pause gespielt.



Höhepunkt des Eröffnungsabends ist eine Kreation aus Oper, Ballett und Orchester. Zu "Vissi d’arte" aus Tosca, singt Stéphanie Müther, Guillem Rojo I Gallego tanzt. Das Konzerthaus eröffnet mit einer großen Oratoriumsaufführung am 3. September mit Joseph Haydns "Die Schöpfung", Thomas Hengelbrock und dem Balthasar-Neumann-Chor. Alle Beteiligten unterzogen sich schon zum Proben mehreren Coronatests und bleiben bis zum Konzerttag in Quarantäne komplett unter sich. Somit müssen Chor und Ensemble auf der Bühne keine Sicherheitsabstände einhalten. Der Abstand zum Publikum beträgt vier Meter. Erleben können das Oratorium laut derzeitigen Hygienekonzept bis zu 790 Gäste. Die Premiere ist bereits ausverkauft.