Inzwischen schon längst zum Kult geworden, trotzt die seit vielen Jahren im Schauspiel Dortmund stattfindende Silvesterlesung von und mit Andreas Weißert auch Corona. Als Ersatz für den Corona-bedingten Ausfall liest er „Der Schneesturm“ von Alexander Puschkin in diesem Jahr nicht live auf der Bühne, sondern in einem YouTube-Clip.

Der Text ist eine der drei „Geschichten von der Liebe“, die er als Programmpunkt für sein Publikum ausgesucht hatte. Zeitlich passend wird der Clip am Donnerstag, 31. Januar, um 16 Uhr freigeschaltet und ist unter dem Link Yoububezu sehen. Wer schon eine kleine Kostprobe möchte, kann sich ab sofort unter Youtube umschauen.